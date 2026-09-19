1645 İtalyan şirketinin Türkiye yatırımı 4 milyar doları aştı

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Türkiye ile İtalya arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için Roma’da önemli görüşmeler gerçekleştirildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dış ticaretten sorumlu İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile bir araya geldi. Bolat ayrıca önde gelen İtalyan şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin katıldığı yuvarlak masa toplantısına katıldı.

Görüşmelerin ardından açıklamalarda bulunan Bolat, Türkiye-İtalya ilişkilerinin hem ikili ticaret hem de Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri açısından daha da geliştirilmesini hedeflediklerini söyledi.

Türkiye-İtalya ticaretinde hedef 40 milyar dolar

Bolat, İtalya’nın Türkiye açısından dış ticaretteki önemine dikkat çekti. İtalya’nın AB içinde Türkiye’nin ikinci en büyük, dünyada beşinci en büyük, Akdeniz Havzası’nda ise en büyük dış ticaret ortağı olduğunu belirtti.

İki ülke arasındaki toplam ticaret hacminin 30 milyar doları aştığını söyleyen Bolat, 2024’te rakamın 32,5 milyar dolara yaklaştığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı ile İtalya Başbakanının ortak hedefinin ise orta vadede 40 milyar dolarlık dış ticaret hacmine ulaşmak olduğunu kaydetti.

Türkiye ile İtalya arasındaki ekonomik ilişkiler yalnızca dış ticaretle sınırlı değil. Bolat’ın verdiği bilgiye göre Türkiye’de 1645 İtalyan firması 4 milyar doların üzerinde yatırımla üretim ve istihdam sağlıyor, ihracat gerçekleştiriyor ve vergi ödüyor.

Türk şirketlerinin İtalya’daki yatırımlarının büyüklüğü ise yaklaşık 1 milyar dolar. Bu yatırımlar özellikle beyaz eşya, seramik, savunma sanayi ve otomotiv sektörlerinde yoğunlaşıyor.

Türkiye, “Made in EU” için İtalya’dan destek istedi

Roma’daki temasların önemli gündem maddelerinden biri de Türkiye-Avrupa Birliği ekonomik ilişkileri oldu.

Bolat, AB’deki sanayi hızlandırma yasası ve “Made in EU” konseptinin Türkiye açısından kritik önemde olduğunu İtalyan yetkililere aktardıklarını söyledi.

Türkiye’nin 30 yıldır Gümrük Birliği’nin bir parçası olduğunu hatırlatan Bolat, Türk ve Avrupa sanayileri arasındaki yakın tedarik zincirine dikkat çekti. Bakan Bolat, “Made in EU” kapsamında Türkiye’nin otomotiv sektörünün de AB’nin 27 üye ülkesinde olduğu gibi içeride yer alması gerektiğini vurguladıklarını ve bu konuda İtalya’nın desteğini istediklerini belirtti.

Bolat’ın aktardığına göre Tajani, konuların AB içinde yeni tartışılmaya başlandığını belirterek İtalya’nın Türkiye’nin argümanlarına destek verdiğini ve bu desteği AB’nin yetkili kurullarında sürdüreceğini söyledi.

İtalyan şirketlerine “Türkiye’de daha fazla yatırım yapın” çağrısı

Bolat ve Tajani, Türkiye’de savunma sanayisi, haberleşme, uzay teknolojileri, enerji, boru hatları, otomotiv, limancılık ve Ro-Ro taşımacılığı gibi sektörlerde büyük yatırımları bulunan yaklaşık 15 İtalyan şirketinin üst düzey yöneticileriyle de görüştü.

Bolat, şirket yöneticilerinin görüşlerini dinlediklerini ve sorularını yanıtladıklarını belirterek, “Türkiye’de daha fazla yatırım yapmalarını teşvik ettik” dedi. Görüşmede Türkiye’ye uluslararası doğrudan yatırımların artırılması amacıyla hükümetin getirdiği yeni teşvik düzenlemeleri de anlatıldı.

Bolat, Türkiye ile İtalya arasında ticaret ve yatırımların yanı sıra enerji, üçüncü ülkelerde müteahhitlik ve Exim Bank kuruluşları arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldıklarını da söyledi.