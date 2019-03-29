16.5 milyar doların Türkiye’de kalması için öneri

29 Mart 2019

ANKARA (DÜNYA) - Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (BYSD) Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, yağlı tohumlarda hammadde yönüyle dışa bağımlı olan Türkiye’nin, gerekli önlemleri alması halinde 2030 yılına kadar ithalata ödenecek 16.5 milyar doların Türkiye’de kalacağını söyledi. TOBB Başkanı Rifat Hisarıklıoğlu ise ayçiçeği ekim alanlarının iki katına çıkarılması gerektiğini bildirdi.

BSYD’nin 39’uncu genel kurulunun açılış konuşmasını yapan Başkan Tahir Büyükhelvacıgil, 9 milyar dolarlık işlem hacmine sahip bir sektör olarak, temel hedeflerinin yağlı tohum ihtiyacının Türkiye içinden karşılanması olduğunu bildirdi. Yüzyılın en stratejik sektörünün tarım olduğunun altını çizen Büyükhelvacıgil, yağlı tohum ve türevleri ithalatına yıllık 3.5 milyar dolar harcandığını ifade etti.

Sadece ham yağ ithalatına 973 milyon dolar ödendiği bilgisini veren Tahir Büyükhelvacıgil, Milli Yağ Bitkisi ve Bitkisel Yağ Piyasası Konseyi kurulması halinde, 3-5 yıl içinde ithalatın önüne geçilebileceğini anlattı.

Yaptırdıkları bir araştırmanın sonuçlarını paylaşan Büyükhelvacıgil, sektörde gerekli iyileştirmeler yapılması halinde, 2030 yılına kadar 15.6 milyar doların Türkiye’de kalacağını kaydetti. Tahir Büyükhelvacıgil, bunun için sözleşmeli tarımla, destekleme politikalarının entegrasyonunun sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Çevre Kanunu’nda yapılan değişiklikle yağ üreticilerine önemli bir yük getirildiğini ifade eden Büyükhelvacıgil, bunun düzeltilmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Hisarcıklıoğlu: Ayçiçeği üretimi iki katına çıkarılmalı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk bitkisel yağ sanayicisinin modern teknolojiyle üretim yaptığını ancak hammaddeye ulaşma sorunu olduğunu söyledi. stratejik öneme sahip yağlı tohumlarda üretimin artırılması gerektiğine işaret etti.

Özellikle ayçiçeğinin çiftçiye yeniden sevdirilmesinin şart olduğunu kaydeden Hisarcıklıoglu, “Ayçiçeğinin yüzde 70’ini ithal ediyoruz. Bu ürünün ekim alanını iki katına çıkarmamız lazım” dedi.

Tağşişin, sektör ve Türkiye’yi büyük zarar verdiğini belirten Rifat Hisarcıklıoğlu, bunun engellenmesi için çalıştıklarını aktardı.

Uçarmak: DİR yerli üretimi destekleyecek şekilde planlanabilir

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ise bitkisel yağ sektörünün dışa bağımlılığını azaltmak için önlem alınması gerektiğini söyledi. Uçarmak, bunun üretim planlamasıyla olabileceği gibi, gerekirse Dahilde İşleme Rejiminin yerli üreticiyi destekleyecek şekilde planlanabileceğini vurguladı.