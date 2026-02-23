17 bin gençle hedef 80 milyar Euro’luk lig

Mehmet H. GÜLEL/ANTALYA

mehmet.gulel@dunya.com

Türkiye’nin gastrono­mi alanındaki kap­samlı buluşmaların­dan biri olan Culinary Forum, bu yıl dördüncü kez sektör profesyonellerini ve gelece­ğin şeflerini aynı platform­da bir araya getirdi. “Xchan­ge-Değişim” temasıyla An­talya Nirvana Cosmopolitan Hotel’de düzenlenen forum, Türkiye’nin 57 şehrinden, 100’ün üzerinde üniversi­teden gelen binlerce gastro­nomi ve aşçılık öğrencisinin yanı sıra şefler, sektör tem­silcileri ve akademisyenle­ri buluşturdu. Forum 4 yılda 17 bin genç şefe ulaştı. Fo­rum, Türkiye’nin gastrono­mi alanındaki insan kayna­ğını güçlendirmeyi ve mut­fağını küresel ölçekte daha rekabetçi bir konuma taşı­mayı hedefliyor.

“Gastronomi artık ülkeler için büyüme modeli”

Gastronomi ihracatının ül­keler için stratejik bir ekono­mik güce dönüştüğüne vur­gu yapan Culinary Forum Kurucu Ortağı Murat Aslan, Türkiye bu ligde genç şefle­riyle yer alabileceğini söyle­di. Gastronominin artık yal­nızca kültürel bir değer olma­dığını, ülkeler için doğrudan ekonomik büyüme alanı hali­ne geldiğini ifade eden Aslan, “Küresel örneklere baktığı­mızda bugün İtalya gastrono­miyi yaklaşık 70 milyar euro­luk bir ihracat değerine dö­nüştürmüş durumda. Fransa, gastronomi ve gıda ürünle­rinde 80 milyar euronun üze­rinde ekonomik değer yaratı­yor. Japonya ise dünya gene­linde 180 bini aşan restoran ağıyla mutfağını küresel bir ekonomik ve kültürel güce dönüştürdü. Bu ülkeler gast­ronomiyi yalnızca bir mutfak değil, doğrudan bir ihracat ve büyüme modeli olarak ko­numlandırıyor” dedi.

“3 turistten biri İtalya’ya yemek için gidiyor"

Türkiye’de gastronomi tu­rizminin güçlü bir potansi­yele sahip olmasına rağmen henüz turizmin ana motivas­yonu haline gelmediğine dik­kat çeken Aslan, bu alandaki büyüme fırsatının son dere­ce yüksek olduğunu belirtti. Küresel gıda sisteminin eko­nomik büyüklüğünün 8 ila 10 trilyon dolar arasında bulun­duğunu aktaran Aslan, “Dün­ya turizm gelirlerinin yakla­şık yüzde 30’u doğrudan ye­me-içme harcamalarından oluşuyor. Bu oran, gastrono­minin artık yalnızca bir ihti­yaç değil, başlı başına bir se­yahat motivasyonu haline geldiğini gösteriyor. Bugün İtalya’da her üç turistten bi­ri, yani yaklaşık yüzde 35’i, Fransa’da ise yüzde 30’u doğ­rudan gastronomi deneyimi için seyahat ederken, Türki­ye’de bu oran yüzde 15-20 se­viyesinde bulunuyor. Bu tab­lo, Türkiye’nin sahip olduğu mutfak zenginliğine rağmen gastronomi turizminde he­nüz yolun başında olduğunu, ancak doğru strateji ve yatı­rımlarla küresel ölçekte çok daha büyük bir ekonomik de­ğer yaratma potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor, Türkiye küresel gastronomi liginde 80 milyar euro değer yaratabilecek potansiyele sa­hip” diye konuştu.

"Türk mutfağını dünyaya doğru vizyonla anlatalım"

Türkiye’nin gastronomide küresel rekabet gücünü artırmasının en önemli unsurunun genç insan kaynağı olduğunu dile getiren Murat Aslan, Culinary Forum’un bu dönüşümde önemli bir rol üstlendiğini ifade etti. “Bir hayalle başladığımız Culinary Forum bugün binlerce öğrenciye ulaşan bir platform haline geldi” diyen Aslan, “2026 itibarıyla toplamda 17 bin gastronomi öğrencisine doğrudan dokunmuş olduk. Türkiye’nin gastronomide küresel ligde yer alabilmesi için genç şeflere yatırım yapmak, yerel ürünleri markalaştırmak ve mutfağımızı dünyaya doğru bir vizyonla anlatmak kritik önem taşıyor. İtalya gibi mutfağı, ürünü ve markayı birlikte ihraç etmeliyiz. Türkiye’de bin 806 coğrafi işaretli ürünüyle dünyanın en zengin gastronomik kaynaklarından birine sahip” açıklamasında bulundu.