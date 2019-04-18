17. Bursa Yapı ve 4. Rising City Gayrimenkul fuarları kapılarını açtı

18 Nisan 2019

Zehra ORUÇ

BURSA - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ve TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş organizasyonunda düzenlenen Bursa Yapı ve Rising City Gayrimenkul Fuarları kapılarını açtı. 100’e yakın firmanın katılımı ile 4 ayrı salonda toplam 20 bin metrekare alanda düzenlenen 17. Bursa Yapı ve 4. Rising City Gayrimenkul fuarları 21 Nisan tarihine kadar ziyaretçilerini bekliyor. Fuarın açılış konuşmasını yapan TÜYAP AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, 80’den fazla proje, 9 bine yakın konut ve 500’ü aşkın ofisin görücüye çıktığını söyledi. Ersözlü, “Bursa’da 17 yıldır başarı ile düzenlenen fuar, bölgenin güçlü buluşmasına bu yıl da öncülük ediyor. Tüketim amaçlı konut taleplerinin yanı sıra ev, ofis, arsa, dükkan gibi gayrimenkullere yatırım yapmak ve birikimlerini doğru değerlendirmek isteyene kişilere, aradıkları karlı ve her bütçeye hitao edecek fırsatlar sunuyor. Her kitleye de uygun projelerin yer aldığı fuar süresince bağlantılar ile konut satışlarına katkı sağlıyor” şeklinde konuştu.

İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İşadamları Derneği (İMSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Andıç da, fuarın özellikle vatandaşlar için önem taşıdığına dikkati çekerek, “Bugün açılışını yaptığımız fuarımız muhtemelen konut fiyatlarının en az üçte bir oranında zamlanmadan önceki son fuarımız. Bursa’da özellikle İMSİAD üyelerinin ve tüm müteahhitlerin ürettikleri gayrimenkullerin fiyatları; son bir yılda maliyetler yaklaşık yüzde 50 artmasına rağmen arttırılmadı. Hala 2017 fiyatlarıyla satılmaktadır. Bu fuar, zamlanmadan gayrimenkul almak isteyen vatandaşlarımız için birçok projeyi bir arada bulabilecekleri, köprüden önceki son çıkış” dedi. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alpaslan Şenocak da, fuarların, alım için büyük bir fırsat olduğuna vurgu yaparak, “İçe dönük olan inşaat sektörünü dışa dönük hale getirmek için projeler gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.

Bursa Yapı Fuarı ile Rising City Gayrimenkul Fuarı; geride kalan 3 yılda 40’a yakın ülkeden gelen yabancı ziyaretçiyle toplamda 160 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı.