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1,7 milyar liralık 3 özelleştirmeye onay

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, en iyi teklif tutarları toplam 1 milyar 739 milyon lira olan 3 ihaleyi onaylandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Reuters
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DÜNYA - ANKARA

Resmi Gazete’de yayınlanan kararlara göre;  TDİ’ye ait Taşucu limanı 684 milyon liraya CEY Grubu OGG’ye,  EÜAŞ’a ait Topçam HES 925 milyon liraya Bilgin Güç Santralleri A.Ş’ye, EÜAŞ’a ait İzmir Aliağa’daki taşınmaz 130 milyon liraya CSY Global Enerji A.Ş’ye  satışı onaylandı.

Onaylanan ihalelerde en yüksek teklifi veren firmaların sözleşmeye yönelik taahhütlerini yerine getirmemeleri halinde, ihaleler iptal edilecek ve teminatlar irat olarak kaydedilecek.

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