1,7 milyon liralık satranç takımı

Rolls-Royce Motor Cars, Rolls-Royce Satranç Seti’ni tanıttı. Bugün basına geçilen bilgi notunda özel tasarım satranç setinin markanın imzası olan malzemeler ve teknikler kullanılarak el işçiliği ile üretildiği vurgulandı.

Bilgi notuna göre, "Gizli çekmeceler ve mıknatıslı parçalar Satranç Seti, hareket hissini uyandıracak şekilde tasarlandı. Deri kaplı taban, merkezin etrafında hafifçe yükselerek, dar tabanı üzerinde sürülen bir izlenim bırakırken, Rolls-Royce araçlarının zarif hatlarını andırıyor.

Oyun tahtası, deri kaplı yuvasını ortaya çıkarmak için mıknatısla tutulan parçaların yavaşça yükselmesiyle tek bir gösterişli hareketle açılıyor. Bu hareket, Rolls-Royce aracının kapılarının açılmasını andırıyor."

Altı farklı mıknatıs denendi

Oyun yüzeyinin altına yerleştirilen mıknatıslar, oyun sırasında parçaların hizalanmasını sağlayarak her hamleye hassasiyet ve kararlılık katarken, tasarım ekibi, parçaları sabitleyen ve tahta üzerinde zahmetsizce hareket etmelerini sağlayan optimum mıknatıs gücünü belirlemek için altı farklı mıknatıs türüyle denemeler yaptı. Tahtanın her iki tarafında bulunan, hafif bir dokunuşla açılan gizli çekmeceler, oyun sırasında terfi ettirilen taşın yerine geçecek ek bir vezir içeriyor. Hem geniş tahtanın hem de satranç taşı tutucusunun kenarları, cilalanmış alüminyum çerçevelerle çevriliyor. Satranç setinin ön ve arkasına, Rolls-Royce’u simgeleyen cilalanmış alüminyumdan yapılan Spirit of Ecstasy amblemi yerleştirildi.

Aracın içindeki malzeme ile aynı

Basın bilgilendirme notuna göre, her bir satranç taşı, çok yüzeyli bir yapıyla hassas bir şekilde üretildi ve kendi başlarına heykelsi bir objeye dönüştü. Tasarımcılar satranç taşlarını tasarlamak için geleneksel satranç figürlerini incelediler ve bunları kare tabanlar halinde aşağı doğru genişletmeyi tercih ettiler. Heykelsi taşların her biri, seramik kaplamalı alüminyumdan üretildi ve içerisinde gizli bir mıknatıs barındırıyor. Ayrıca mücevheri andıran, parlak, paslanmaz çelik bir başlık taşıyor.

Rolls-Royce Satranç Seti, araçların iç mekanlarında kullanılan malzemelerin aynısını içeriyor. Oyun tahtası, her biri yukarından bakıldığında elmas deseni oluşturacak şekilde düzenlenmiş dört farklı kaplama kombinasyonu seçeneğiyle sunuluyor. Satranç Seti’nin parçaları, müşterinin kişisel tarzını ve evinin estetiğini yansıtacak şekilde kişiselleştirilebiliyor. Müşteriler, Cashmere Grey, Phoenix Red, Charles Blue, Forge Yellow, Iceland Moss, Scivaro Grey, Arctic White, Havana, Tailored Purple, Mandarin, Peony Pink, Black ve Lime Green’den oluşan 13 farklı deri rengi arasından seçim yapabiliyor.

DÜNYA o fiyatı öğrendi

Peki bu lüks satranç setine sahip olmak isteyenleri ödemesi gereken bedel ne kadar? Basına geçilen bültende bu bilgi yer almıyor. Fakat marka temsilcilerinden edindiğimiz bilgiye göre sipariş üzerine satılan setin bedeli 40 bin euro yani güncel kur üzerinden 1 milyon 736 bin TL.

Markanın bundan önce beğeniye sunduğu aksesuar ise 61 bin dolar değerindeki bir Cellarette viski ve puro sandığı idi.