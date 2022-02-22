17 SKA’nın 15’i fiziksel, 2’si kültürel iklim krizine odaklanıyor

Global Compact Türkiye ve Argüden Yönetişim Akademisi, ‘Her SKA için Bir Gün’ projesi kapsamında ‘İyi Yönetişim Günü’nü kutladı.

Daha iyi bir gelecek için daha iyi odaklanmak ve küresel öğrenme hızını artırmak üzere geliştirilen ‘Her SKA için Bir Gün’ projesi çerçevesinde düzenlenen online etkinlikte Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) çerçevesinde Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar başlığı masaya yatırıldı.

Toplantıya Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, Argüden Yönetişim Akademisi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Yılmaz Argüden, UN Global Compact Yönetişim ve Barış Birimi’nin Kıdemli Yöneticisi Michelle Breslauer ve Birleşmiş Milletler’in Türkiye Mukim Temsilcisi Alvaro Rodriguez katılırken, Mercedes Benz Türk, AÇEV, Borusan Holding, SKD Türkiye, Eczacıbaşı Holding ve KalDer de ‘iyi yönetişim’ kültürünün yaygınlaşması için görüş, öneri ve çalışmalarını paylaştı.

“Güvenin olduğu yerlerde yaşam kalitesi artıyor”

Küresel öğrenme hızını artırmanın 2030 amaçlarına ulaşmadaki önemine değinen Ahmet Dördüncü, “İyi yönetişim kurumların paydaşlarıyla güvene dayalı bir ilişki kurabilmesinin temelini oluşturuyor. İyi yönetişim anlayışını tüm süreçlerimize entegre ettiğimizde bir işi sadece nasıl yapacağımızı değil, nasıl doğru yapacağımızı da bilebiliriz. Daha etkin kararlar alıp, risklerimizi ve fırsatlarımızı daha iyi yönetebiliriz. Paydaşlarımızla güvene dayalı, şeffaf, hesap verebilir ve kapsayıcı iletişim kurabiliriz.” dedi.

17 SKA’nın 15 tanesinin fiziksel iklim krizine odaklanırken yalnızca 2 tanesinin (SKA 16 ve SKA 17) kültürel iklim krizine odaklandığına dikkat çeken Dr. Yılmaz Argüden ise, “İyi yönetişim demek ‘kurumlara duyulan güven’ demek. Güvenin olduğu yerlerde yaşam kalitesi artıyor. Sürdürülebilir bir gelecek daha kolay elde edilebiliyor.” diye konuştu.