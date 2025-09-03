17 stadyum projesi için Türk şirketler gündemde: Yap-işlet-devret deneyimi Suudi Arabistan’da kapıları araladı

Kamu Özel Sektör İş Birliği (KÖİ) Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Vural Aydın, Suudi Arabistan’ın gelecek 10-15 yıl içinde altyapı yatırımlarında küresel ölçekte öne çıkacağını söyledi.

Aydın, “Yap-işlet-devret deneyimine sahip Türk şirketleri bu pazardaki gelişmeleri asla göz ardı etmemeli” ifadelerini kullandı.

NCP ve Neom projeleri

Aydın, Suudi Arabistan Ulusal Özelleştirme ve Kamu Özel Sektör İş Birliği Merkezi’nin (NCP) 2017’de kurulduğunu, altyapı yatırımlarını ve özelleştirme projelerini koordine ettiğini hatırlattı.

NCP Danışma Kurulu’nda 2023’ten beri görev yaptığını belirten Aydın, “Neom projesi ile birlikte stadyum, hızlı tren, havalimanı, su tesisleri, köprüler ve yollar dahil büyük bir kalkınma hamlesi yürütülüyor. Bu dönüşüm, Türk şirketleri için önemli bir fırsat havuzu sunuyor” dedi.

17 stadyum projesi gündemde

Türk şirketlerinin özellikle stadyum projelerinde öne çıktığını vurgulayan Aydın, “Avrupa’da stadyum inşa eden önemli bir Türk şirketin ismi, Suudi Arabistan’da yapılacak 17 yeni stadyumdan biri için konuşulmaya başlandı. Diğer stadyum projelerinde de Türk firmalarının ihalelere başvurduğunu biliyorum” dedi.

100 milyar dolarlık KÖİ tecrübesi

Türk şirketlerinin son 15 yılda yaklaşık 100 milyar dolarlık KÖİ tecrübesi kazandığını hatırlatan Aydın, bu deneyimin Suudi Arabistan projelerinde büyük avantaj sağlayacağını söyledi.

Cidde, Riyad, Dammam ve Tebük gibi şehirlerde halihazırda Türk firmalarının altyapı yatırımlarında rol aldığını da ekledi.

İnşaatın ötesinde işletme fırsatı

Aydın, Türk şirketlerinin sadece altyapı inşasında değil, işletme süreçlerinde de rol alabileceğini vurguladı:

“Türk şirketleri artık kamu hizmeti sunma ve işletme kabiliyetini geliştirdi. Suudi Arabistan’da yalnızca inşaat kısmında değil, uzun vadeli işletme kısmında da büyük bir fırsat penceresi var. Bu, 10-20 yıl boyunca kalıcı olma şansı demek.”

Özel sektör yatırımları kritik

Neom’daki 500 milyar dolarlık yatırımın yalnızca kamu bütçesiyle karşılanamayacağını belirten Aydın, özel sektörün kaldıraç etkisiyle sürece dâhil olacağını söyledi:

“Bazı projelerde devlet garantisi sağlanıyor ama havalimanı gibi stratejik işlerde özel sektörün risk alması bekleniyor. Bu nedenle Suudi Arabistan pazarını hassasiyetle incelemek gerekiyor.”