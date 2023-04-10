17 ülkeden 1.200’den fazla alıcı Antalya’ya geliyor
Deri sektöründe ihracat bu yılın ocak-mart dönemi ihracatı yüzde 13,7 artışla toplamda 570,5 milyon dolara ulaştı. Sektördeki ihracatın çok önemli bir bölümünün gerçekleştirildiği Antalya Leather&Fur Fashion Fuarı, 18-21 Mayıs’ta 17 ülkeden katılım ve 1.200’ün üzerinde alıcıyı ağırlayacak.
Deri sektöründe ihracat 2023 yılı ilk 3 ayında rekor seviyeye ulaştı. Deri ve deri mamulleri sektörünün 2023 yılı Ocak-Mart dönemi ihracatı yüzde 13,7 artışla toplamda 570,5 milyon dolar olarak gerçekleşti. Alt sektörlere bakıldığında; ayakkabı yüzde 20’lik artışla 392,2 milyon dolar, saraciye yüzde 8,7’lik artışla 82 milyon dolar, Mamul deri ve kürk yüzde 15’lik azalışla 58,2 milyon dolar, deri ve kürk konfeksiyon ise yüzde 24,5’lik artışla 37,5 milyon dolarlık ihracat değerlerine ulaştı.
Mart sonu itibarıyla deri alt grupları içerisinde, deri ve dürk donfeksiyon sektörünün geçen yılın ilk 3 ayına oranla yüzde 24'lük rekorla en fazla artış gerçekleştiren sektör olduğunu ifade eden Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Gözmen, "Bu artışın daha fazla olmasını pandemi sonrasında bekliyorduk. Ancak Çin faktörünün ortaya çıkması, çok kırıcı fiyatlarla agresif bir şekilde dünya piyasasına girişi planları alt üst etti. Sektör olarak, Çinlilerle rekabet edebilir boyutlarda çalışıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Fuar için geri sayım başladı
Deri sektörünün en önemli organizasyonlarından biri olan ve 17 ülkeden 1200’ün üzerinde yabancı alıcının ağırlanacağı Antalya Leather & Fur Fashion Fuarı 2023 için geri sayımın başladığını duyuran Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Gözmen, 18-21 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan fuara en yüksek katılımın savaşa rağmen Rusya'dan olacağını ve büyük bir işlem hacmi gerçekleşmesini beklediklerini ifade etti. Deri sektörünün emek yoğun bir sektör olduğunun altını çizen Gözmen, "Bizim beklentilerimiz pandemi sonrası talebi karşılayamama yönünde gidiyordu. Fakat döviz kurunun çok düşük kalması, enflasyon oranı, işçilik ve enerji maliyetlerinin artması bizim rekabet etme şansımızı azaltıyor. Enerjide indirim elbette bir rahatlama sağlayacak ama işçilik ücretlerinin şekilde artması, enflasyon oranının hala yüksek seyretmesi rekabetçi bir şekilde ihracat piyasalarını açmamızı engelliyor" dedi.
En büyük pazar Rusya, ABD ise hızla büyüyor
Sektörün en büyük pazarının Rusya olduğunu ifade eden Gözmen, "Rusya pazarından geçen yıl ciddi bir artış bekliyorduk. Fakat savaşın çıkmasıyla ana pazarımızdaki daralmadan dolayı geçen yıl gerekli artışı sağlayamadık. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen 2022'yi yüzde 17- 18 artışla kapattık.” dedi. “Tek pazar olan Rusya, tek pazar olmaktan çıktı. Son dönemlerde en hızlı gelişen pazarlar içerisinde Amerika var. Amerika ve Rusya ihracatları eşit seviyede şu an. Ama, Amerika'daki potansiyeli daha fazla görüyoruz” dedi.