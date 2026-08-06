17 yıllık restoran zinciri sessiz sedasız kepenk indirdi

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

ABD'de faaliyet gösteren Meksika restoran zinciri Gringos Locos, Orlando bölgesindeki tüm şubelerini bir anda kapattı. Şirketten kapanışlara ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, müşteriler ve çalışanlar sosyal medya üzerinden yaşananlara cevap aramak zorunda kaldı.

2009 yılında Florida'nın Orlando kentinde kurulan ve taco, burrito ile nachos gibi Tex-Mex ürünleriyle tanınan zincirin SoDo, Downtown, Milk District ve UCF bölgelerindeki tüm restoranları hizmet vermeyi durdurdu. Şirketin internet sitesinde paket servis veya teslimat hizmeti veren herhangi bir şube de bulunmuyor.

Resmi açıklama yapılmadı, telefonlar açılmadı

Kapanışların nedeni henüz açıklanmazken, şirketin telefon hatlarına ulaşılamadığı ve aramaların doğrudan sesli mesaja yönlendirildiği belirtildi. Sosyal medya hesaplarında ise 2025 yılından bu yana yeni paylaşım yapılmadığı, müşterilerin sorularına da herhangi bir yanıt verilmediği görüldü.

Yerel basına konuşan ve Gringos Locos çalışanı olduğunu öne süren kişiler, yönetimin 31 Temmuz'da çalışanlara kapanış bildirimi yaptığını ve şirketin mali sorunlar nedeniyle faaliyetlerini durdurduğunu iddia etti.

Sektörde kapanışlar artıyor

Gringos Locos'un kapanışı, ABD'de restoran sektörünün mali olarak zorlu bir dönemden geçtiği süreçte gerçekleşti. Son dönemde On the Border, Tijuana Flats, Abuelo's Mexican Restaurant ve Del Taco gibi Meksika restoran zincirleri de iflas, yeniden yapılanma veya şube kapatma kararlarıyla gündeme geldi.

Sektör temsilcilerine göre gıda, işçilik ve işletme maliyetlerindeki artışın yanı sıra tüketicilerin harcamalarını kısmaya başlaması restoran zincirleri üzerindeki baskıyı artırıyor. National Restaurant Association verilerine göre restoran işletmecilerinin yüzde 60'ı 2025'in sonunda müşteri trafiğinde düşüş yaşandığını bildirirken, son beş yılda gıda ve işçilik maliyetleri yaklaşık yüzde 35 yükseldi. Haziran 2026 itibarıyla dışarıda yeme-içme fiyatları ise yıllık bazda yüzde 3,4 artış gösterdi.