17,3 milyar liralık 805 projeye teşvik belgesi

Mayıs ayında 805 firma ve kuruluşun 17.3 milyar TL yatırım bedelli yeni ve tevsi yatırımları, çeşitli vergi istisna ve indirimleri ile sigorta primi desteklerini içeren teşvik belgesine bağlandı. Bir önceki ayda 1,189 projeye 20.65 milyar TL yatırım bedelli teşvik belgesi verilmişti. Mayıs ayında Nisan ayına göre yatırım teşvik belgesi sayısı 384 adet, teşvik belgesine bağlanan toplam yatırım miktarı da yaklaşık 3.35 milyar TL azaldı.

Resmi Gazete'nin 4 Temmuz tarihli sayısında yayımlanan Mayıs ayı yatırım teşvik belgelerine ilişkin tebliğ eki listeye göre, teşvik belgesi alan kurum ve kuruluşların sabit yatırımları 17.30 milyar TL, bu kapsamda ithal edilecek makine ve teçhizat tutarı 990 milyon dolar olarak belirlendi. Teşvik belgeleri kapsamında öngörülen istihdam ise Mayıs ayında Nisan ayına göre 7,505 kişi azalarak 20,816 olarak tahmin edildi.

Mayıs ayı teşvik belgesi alan en yüksek yatırım bedeline sahip projeler arasında; ilaç, metal, enerji üretim, tekstil ve tarım alanındaki yatırımlar yer alıyor. Listede büyük ölçekli projeler arasında biri dışında yeni yatırımların fazlalığı göze çarpıyor.

Mayıs ayı teşvik belgeleri listesine göre, bu ayda en yüksek yatırım bedeliyle teşvik belgesine bağlanan proje, Kırklareli'de, Vem İlaç AŞ'nin 1.59 milyar TL yatırım bedelli, çeşitli kapasitelerde şırınga, enjekte edilebilir ampul ile tablet ve şurup formunda ilaç üretimine dönük yatırımı oldu.

Aynı ayda, Atik Metal AŞ'nin İzmir'de 872 milyon TL yatırım bedelli, motorlu araç parça ve aksesuarları üretimine yönelik yeni yatırımı teşvik belgesine bağlanan 500 milyon TL üzeri bir diğer yatırım olarak listede yer alıyor.

Mersin Elektrik Üretim AŞ'nin Çanakkale'de 477 milyon TL yatırım bedelli, biyokütle elektrik üretimine yönelik yeni yatırımı ile Ruzen Elektrik Üretim AŞ'nin Ankara'da 473 milyon TL yatırım bedelli, rüzgardan enerji üretimine yönelik projesi teşvik belgesi alan 400 milyon TL ve üzeri yatırım bedeline sahip iki proje olarak listede yer alıyor.

Mayıs ayı listesinde 300 milyon TL üzeri üç yatırımdan; Mem Tekstil AŞ'nin Kahramanmaraş'ta 399 milyon TL yatırım bedelli, pamuk ipliği üretimine yönelik modernizasyon yatırımı ile Growmak Tarım Makinaları Ltd. Şti'nin Konya'da 374 milyon TL yatırım bedelli, tarım makinaları üretimine yönelik tevsi projesi yatırım teşvik belgesi aldı. Dövsan Çelik AŞ de Sakarya'da 344 milyon TL yatırım bedelli ve metal şekillendirme hizmetine yönelik yeni yatırımıyla bu kapsamda yatırım teşvik belgesi alan firmalar arasında bulunuyor.

Aynı gazetede yayımlanan Mayıs ayında tamamlama vizeleri yapılan yatırım teşvik belgeleri listesine göre, bu ayda tamamlama vizesi alan 122 kurum, kuruluş ve firmanın sabit yatırım tutarı 4.77 milyar TL, bu kapsamda ithal edilen makine ve teçhizat tutarı 798 milyon dolar, istihdam sayısı ise 5,921 olarak gerçekleşti.