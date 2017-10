178 üründe gümrük vergisi muafiyeti kaldırılıyor

19 Ekim 2017

CANAN SAKARYA

ANKARA - Torba Yasa’da kabul edilen maddeyle gümrük vergisinden muaf olan 178 ürün için gümrük vergisi muafiyeti kaldırılarak bunun yerine vergi had ve nispetleri sıfır olarak belirlendi. Böylece Bakanlar Kurulu bu ürünler için vergi getirebilecek. Yapılan yeni düzenlemeye göre, Bakanlar Kurulu, Gümrük Giriş Tarife Cetveli’nde yer alan eşyaların gümrük vergisi had ve nispetlerini 50’ye kadar yükseltip sıfıra kadar indirebilecek veya cetveldeki had ve nispetleri yüzde 50’sine kadar artırabilecek.

Plan Bütçe Komisyonu’na bilgi veren Ekonomi Bakanlığı yetkilileri vergi muafiyeti kalkan 178 ürünün ağırlıklı bölümünü kimyasal ürünlerin oluşturduğunu belirterek, maden metal ürünleri, optik alet cihazlar, koleksiyon eşyası, tarım ürünü olarak ise sadece ipek böceği yumurtasının bulunduğunu kaydettiler. Ekonomi Bakanlığı yetkilileri, söz konusu muafiyetlerin 1964 yılında Türkiye’nin üretim kapasitesi, üretim ve tüketim ihtiyaçları göz önüne alınarak tamamen liberal bir ithalat politikası çerçevesinde gerçekleştiğini belirterek, şu bilgileri verdiler: “Bu 178 kalem ürünle alakalı olarak öncelikle bu vergilerin sıfıra dönüştürülüp daha sonra da Bakanlar Kurulu’na verilen bir yetkiyle bunun ihtiyaç olması hâlinde bunları yüzde 50’ye kadar yükseltme imkânı getiriyoruz. Hâlihazırda tasarı yasalaşırsa Türkiye’nin bu ürünlerdeki gümrük vergilerinde herhangi bir değişiklik olmayacak; ihtiyaç olması hâlinde ve uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerimize halel getirmeden bu vergileri yüzde 50’ye kadar yükseltme imkanı Bakanlar Kurulu’na verilmiş olacak. ”

Hangi ürünleri kapsıyor?

Gümrük vergisi kaldırılan ürünler arasında ipek böceği yumurtaları, toryum bileşik ve izotopları, radyoaktif iyot, fosfor, karbon, ensülün, kinin, uzuv ve organ iç ve dış protezleri, eskiliği yüzyılı aşan antik eşya, okul kitapları, teknik, ilmi, edebi ve sanata ait kitaplar, periyodik olmayan mecmualar, sözlükler, ansiklopediler, teknik, ilmi, mesleki ve sanata ait gazeteler gibi 178 kalem ürün yer alıyor.

Tütünle ilgili maddelerde değişiklik yapıldı

Maliye Bakanı Ağbal’ın daha önce açıkladığı gibi Torba Tasarı’nın tütünle ilgili maddelerinde değişikliğe gidildi. Torba Tasarı’nın görüşmeleri sırasında verilen önergelerle, sigara üretimindeki açık artırma usulü mevcut uygulamadaki gibi kalırken, üreticilere getirilen hürriyeti bağlayıcı cezalar tasarıdan çıkarıldı. Özel aroması olan, geleneksel yöntemle üretim yapan tütün üreticilerinin kooperatif kurmaları sağlanarak, ısıtılmış tütünle ilgili düzenleme tasarıdan çıkarıldı. Komisyonda tütünle ilgili kabul edilen yeni düzenlemeye göre, tütün ithali, üretim ihtiyaçlarıyla sınırlı olarak, kanunda belirtilen tütün mamüllerini üretenler veya Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan izin almak ve sadece işlendikten sonra ihraç edilmek amacıyla tütün işleme tesisi bulunanlar tarafından yapılacak. Kurum, tütün işleme tesisi bulunanlara bu izni verirken, söz konusu işletmelerin öncelikle Türkiye’de üretilen tütünü işlemelerini gözetecek, ihraç amacıyla yapılacak ithalatın amacı dışında kullanılmamasını sağlamak için gerekli önlemleri alacak, ithalat ve ihracata ilişkin uygulamayı denetleyecek. Ticari amaçla, makoran veya yaprak sigara kağıdı içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün, tütün harici herhangi bir madde doldurulamayacak, bu şekilde üretilen ürünler satılamayacak, bulundurulamayacak ve nakledilemeyecek.

Tütünde kooperatifleşme sağlanacak

Tek başına kıyılıp içilebilme vasfına sahip tütün çeşitlerinin üretildiği kurumca belirlenen merkezlerdeki tütün üreticilerinin bir araya gelerek kurduğu kooperatiflere başvurmaları halinde kurum tarafından tütün ticareti yetki belgesi ve sarmalık kıyılmış tütün tesisi kurulması için yetki verilecek. Bu kooperatifler ihtiyaç duydukları tütünü sözleşmeli olarak temin edebilecekleri gibi sözleşme dışı üretilmiş tütünleri de kuruma bildirmek kaydıyla satın alabilecek. Kurumun izniyle tütün iç ve dış ticareti ve sarmalık kıyılmış tütün üretim ve ticaretini yapabilecekler. Ticari amaç olmaksızın, kendi ürettiği ürünleri kullananların yanı sıra şahsi tüketimi için 50 kilogramı aşmayan sarmalık kıyılmış tütün elde eden veya 350 litreyi aşmayan fermente alkollü içki imal edenler haricinde, kurumdan tesis kurma ve faaliyet izni almadan, tütün işleyenler veya tütün mamulleri, etil alkol, metanol ya da alkollü içki üretmek üzere fabrika, tesis veya imalathane kuran ve işletenler, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacak.