18 bin personel alımı için başvurular başladı
Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan 18 bin sözleşmeli sağlık personeli için başvurular başladı. Son başvuru tarihi 1 Nisan...
Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 18.000 sözleşmeli sağlık personeli alınacak.
Adaylar tercihlerini, 26 Mart - 1 Nisan 2020 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecek.
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Bu ilan Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr'de yayınlanmıştır.