18 maddelik torba teklif Meclise sunuldu

05 Haziran 2020

Canan SAKARYA

ANKARA--- 2020 Yılı Merkezi Bütçe Kanununda ihraç edilebilecek ikrazen özel tertip devlet iç borçlanma senetlerinde yüzde 3 olarak belirlenen limit yüzde 5’e çıkarılıyor.

AK Parti 18 maddelik yeni bir torba teklifi Meclis Başkanlığına sundu. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu sermayeli bankaların ihtiyaç duydukları sermaye ihtiyacının karşılanması ve sermaye yapılarını güçlendirilmesi amacıyla ikrazen özel tertip devlet iç borçlanma senedi ihraç limitini yüzde 3’ten yüzde 5 ‘e çıkardıklarını belirterek, “Bu da takriben 22 milyar liralık bir ek finansman sağlayacaktır” dedi.

Muş, yasa teklifi ile özellikle salgınla birlikte pek çok hizmetin elektronik ortamda verilmeye başlandığını belirterek, kredi ve banka kartı sözleşmeleri, faktoring ve finansal kiralama sözleşmeleri dahil, GSM operatörlerinin abonelik sözleşmelerini de kapsayacak şekilde sözleşmelerin elektronik ortamda yapılmasının önünü açtıklarını kaydetti.

Çekte süre uzatımı

Yasa teklifi ile karşılıksız çek nedeniyle cezaevine girenlerin cezalarının infazlarının durdurularak tahliyelerinin önünü 3 ay içerisinde çek bedelinin yüzde 10’unun ödenmesi şartıyla açan düzenlemede 26 Haziran’da dolacak olan süre uzatılarak 9 ay daha ek süre veriliyor.

Yasa teklifinde bankacılık ve GSM operatörleriyle yapılacak elektronik sözleşmeye ilişkin yasal alt yapı da oluşturuluyor. Bankacılıkta elektronik sözleşmelerde kart çıkaran kuruluşlar ile kart hamilleri arasındaki ilişkiler Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu çerçevesinde en az 12 punto olarak düzenlenecek. Müşteri kimliğinin doğrulanmasına imkan verecek yöntemler yoluyla sözleşmeler kurulacak.

Yetki belgesi almayanlara yaptırım 1 yıl erteleniyor

Yetkisi belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlar ve ticari amaçla makron veya yaprak sigara kağıdını içine kıyılmış tütün ya da tütün harici herhangi bir madde koyarak satanlar, satışa arz edenler için 1 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe girecek yaptırımlar 1 yıl erteleniyor. Kanun teklifi ile yurtdışında zorunlu sigortalılığa tabi olanların kısa süreli çalışma olarak adlandırılan işlerde çalışanların aylıklarının kesilmemesi yönünde kanun teklifinde düzenlemeye gidiliyor.

Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Diyarbakır, Adıyaman ve Manisa illerinde meydana gelen depremlerde zarar gören vatandaşlara yapılan yardımlara ilişkin düzenleme de yasa teklifi ile yapılıyor.

Yasa teklifindeki diğer bir madde ile KİT’ler ve bağlı ortaklıklarının ilgili yıl Genel Yatırım ve Finansman Programı Hakkında Kararlarda kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde denetim faaliyetlerini yürütecek organizasyonu oluşturmaları ve yeterli sayıda iç denetçi istihdam etmelerini sağlayacak düzenlemeye gidiliyor.