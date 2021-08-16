18 yaş altı BES’te fon büyüklüğü 22 milyon TL’ye yaklaştı

Yürürlüğe girdiği 25 Mayıs’tan 10 Ağustos 2021 tarihine kadar 18 yaş altı Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) fon büyüklüğü yaklaşık 22 milyon TL’ye ulaştı. Büyüklüğün bu yıl sonu itibarıyla 200 milyon TL’yi bulması öngörülüyor.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Türker Gürsoy, yürürlüğe girmesinin üzerinden 2 ay gibi kısa bir süre geçmesine rağmen 18 yaş altına BES'e ilginin artmasının önemli bir gelişme olduğunu kaydetti. Bireysel Emekilik Sistemi'nde sevindirici gelişmeler yaşandığını belirterek, "Çocuklarımız için başlatılan bu uygulamada devlet katkısı ve buna ilişkin hak kazanma koşulları diğer katılımcılar ile aynı şekilde uygulanıyor" dedi.

Yıl sonu beklentisi 200 milyon TL

Yeni başlatılan uygulamaya vatandaşlardan yoğun bir ilgi olduğuna dikkat çeken Gürsoy, şunları kaydetti: "Uygulamanın başlangıcından bu yana geçen yaklaşık 2 aylık kısa süre zarfında, 10 Ağustos 2021 itibarıyla, katılımcı sayısı 30 binler seviyesine, fon büyüklüğü ise 22 milyon TL seviyesine yaklaştı. 2021 yılı sonu itibarıyla sektördeki beklentiler dikkate alındığında, katılımcı sayısında 200 bin düzeyinin aşılmasını, fon büyüklüğünde ise 200 milyon TL seviyelerine yaklaşılmasını bekliyoruz. Bunun yanı sıra, emeklilik şirketlerimiz 18 yaş altı katılımcılar adına geniş bir yelpazede ek faydalar sağlamak için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor."