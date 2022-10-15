18.5 milyar liralık 4 dev yatırıma proje bazlı destek

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA - Aralarında Toyota’nın Sakarya’daki otomobil üretim tesisi olmak üzere, 18 milyar 525 milyon liralık sabit yatırım öngören 4 proje için Proje Bazlı Devlet Yardımı verilecek. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararlarına göre, Toyota hibrit otomobil ve batarya üretimi için 6 miyar 952 milyon liralık, Smarta Güneş A.Ş güneş paneli için 7 milyar 627 milyon liralık, TN Maleik A.Ş Kocaeli’nde anhidrit üretimi için 3 milyar 289 milyon liralık, Beyaz Kağıt da Adana’da bulaşık makinesi kapsülü üretimi için 657 milyon liralık sabit yatırım gerçekleştirecek.

Smart Güneş Enerji Teknolojileri Ar-Ge Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin İzmir’de fotovoltaik güneş paneli üretimi gerçekleştirecek. Toplam kapasitesi 2 bin 48 MW olarak belirlenen projenin sabit yatırım tutarı ise 7 milyar 627 milyon lira.

Toyota’nın Sakarya’da hibrit otomobil ve batarya üretimine yönelik 6 milyar 952 milyon liralık yatırımı proje bazlı teşvik belgesine sağlandı. Yatırım kapsamında yıllık 162 bin hibrit ve şarj edilebilir otomobil ve 44 bin adet batarya üretimi gerçekleştirilecek.

Toyota bu yatırım için, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası ve iadesi ile yüzde 100 vergi indirimi desteğinden yararlanacak.

Beyaz Kağıt ve Hijyenik Ürünleri Temizlik A.Ş, Adana’da 657 milyon 487 bin liralık bulaşık makinesi kapsülü yatırımı için teşvik belgesi aldı. Yatırım kapsamında yıllık 2 milyar 400 milyon liralık kapsül üretimi gerçekleştirilecek.

TN Maleik Petrokimya A.Ş, Kocaeli’nde 3 milyar 289 milyon liralık yatırımla yıllık 50 bin ton kapasitesi maleik anhidrit üretim tesisi kuracak.

Öte yandan R.B Karesi firmasının Balıkesir’de gerçekleştirilecek sentetik elyaf yatırımı için 403 bin 318 m2’lik taşınmazın irtifak hakkı, 49 yıllığına firmaya devrine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı da Resmi Gazete’de yayımlandı.

Proje Bazlı Devlet Yardımları kapsamında yatırımcı firmalara; gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, nitelikli personel desteği, enerji desteği ve yatırım yeri tahsisi gibi destekler sağlanıyor.