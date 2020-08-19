19 Ağustos altın fiyatları: Gram altın ne kadar oldu?

19 Ağustos 2020

Altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hem yatırım aracı olarak değerlendirilmesi hem de yeni normalleşme süreci ile birlikte düğünlerin başlaması ile altına olan ilgi artarken, "Altın fiyatları ne kadar oldu?" sorusu soruluyor. 18 Ağustos Salı günü Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü 473,30 liradan tamamladı. Günün kapanışında çeyrek altın fiyatı 767,00 lira, Cumhuriyet altını 3.140,00 liradan satıldı.

19 Ağustos altın fiyatları

Bugün saat 09:14 itibariyle 24 ayar külçe altının gram fiyatı 471,85 lira, çeyrek altın fiyatı 775,69 lira, yarım altın fiyatı 1.551,39 lira, cumhuriyet altını fiyatı 3.201,00 lira, gremse altın fiyatı 7.756,95 lira, ata altın fiyatı 3.207,15 lira, beşli altın fiyatı 15.656,22 lira, ikibuçuk altın fiyatı 7.704,76 lira, ziynet altın fiyatı ise 3,093,29 lira oldu.

Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 478 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında, en düşük 468 bin, en yüksek ise 480 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,52 yükselişle 478 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 329 milyon 818 bin 900,64 lira, işlem miktarı ise 7.140,67 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 3 milyar 387 milyon 377 bin 736,23 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Standart Kıymetli Madenler ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.