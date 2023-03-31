19 dağıtım şirketine 280.5 milyon lira ceza

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik dağıtım şirketlerine ceza yağdırdı. 21 dağıtım şirketinin 19’u sunduğu hizmetlerde EPDK’nın şart koştuğu kalite standartlarını yakalayamadı. 19 şirkete yaklaşık 280 milyon 500 bin lira ceza kesildi. Verilen bilgiye göre, Elektrik Piyasası Kanunu’nun ana amaçlarından biri tüketicilere güvenilir, kesintisiz ve kaliteli elektrik enerjisi arzının sağlanması.

Bu amacın gerçekleştirilmesi ve elektrik dağıtım şirketlerinden hizmet alan kullanıcıların memnuniyetinin sağlanması için de bugüne kadar EPDK tarafından pek çok düzenleme hayata geçirildi.

Yılmaz: Sektör bu karardan ders çıkarmalı

2020 yılında yürürlüğe giren kalite faktörü uygulaması ile de dağıtım şirketlerinin ve sundukları hizmetlerin performansları ölçülüyor, sunulan hizmetlerin gelişimi yakından takip ediliyor.

Bu kap samda özellikle elektrik kesintilerinin azaltılması, akıllı şebekelerin yaygınlaştırılması, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesi, inşaat bittiğinde elektrik altyapısının hazır olması, çağrı merkezi performansının arttırılması gibi konularda dağıtım şirketlerinin tüketicilere üst düzey kalitede hizmet vermesi gerekiyor.

Ancak EPDK tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu 21 elektrik dağıtım şirketinin 19’unun kalite konusunda EPDK tarafından belirlenen standartları yakalayamadığı ortaya çıktı.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, 2020 yılında yürürlüğe giren kalite faktörü düzenlemesi ile dağıtım sektöründe yeni bir dönem başlattıklarını ve ilgili şirketleri de ka liteden taviz vermeleri, tüketici mağduriyetine sebep olmaları halinde ağır cezalarla karşılaşacakları konusunda uyardıklarını hatırlattı.

Yılmaz, “İşin doğası gereği bu 19 şirket ağır bir ceza ile karşı karşıya kalırken kalan 2 şirket de kaliteli hizmet kriterlerimizi karşıladığı için ödüllendirilecek” dedi. Dağıtım sektörünün bu karardan ders çıkarması gerektiğini belirten Yılmaz, aksi halde cezaların katlanarak gelmeye devam edeceğini kaydetti.

EPDK Başkanı şunları söyledi: “Vatandaşlarımız elbette en kaliteli hizmeti hak ediyor. Dağıtım şirketlerinin de görevi bunu sağlamak ve daha üstün nitelikte hizmet vermek için sürekli kendini geliştirmek. 19 dağıtım şirketinin 280 milyon TL’yi aşan bu cezadan gereken dersi çıkarmasını ve en az belirlediğimiz standartlarda hizmet vermesini bekliyoruz. Tüketicilerimizin yüksek kalitede hizmet almadığı yerde bunun bedelini ilgili şirketlerin ödemesi kaçınılmazdır.”