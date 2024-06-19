19 HAZİRAN AKARYAKIT FİYATLARI: Benzine zam geliyor, tarih verildi: Motorine zam var mı?
Brent petrol fiyatlarında dalgalanma... Petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklerle birlikte akaryakıt fiyatları takip ediliyor. Akaryakıtta bu kez zam haberi geldi. Benzin ve motorinin litre fiyatlarına 21 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 30 kuruş zam bekleniyor. Peki, benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç TL oldu? Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?
Akaryakıt fiyatları zam ya da indirim haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Dün 85,49 dolara kadar yükselen brent petrolün varil fiyatı, günü 85,33 dolar seviyesinde tamamladı. Benzinin ve motorinin litre fiyatlarına 21 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 30 kuruş zam bekleniyor.
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin fiyatı: 40,21 TL
Motorin litre fiyatı: 39,26 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin fiyatı: 40,14 TL
Motorin litre fiyatı: 40,56 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 41,24 TL
Motorin litre fiyatı: 41,63 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 41,52 TL
Motorin litre fiyatı: 42,00 TL
Antalya
Benzin litre fiyatı: 41,99 TL
Motorin litre fiyatı: 42,48 TL