19 Mayıs'ta (bugün) bankalar, borsa açık mı? ETF, havale yapılıyor mu?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda finans kurumlarının çalışma durumu gündeme geldi. Özellikle hafta başında bankacılık işlemlerini tamamlamak isteyenler ile borsa işlemleri yapan yatırımcılar, "19 Mayıs (bugün) banka ve borsa açık mı" sorusuna ağırlık vermiş durumda...

19 Mayıs'ta bankalar açık mı?

Resmi tatil kapsamında olan 19 Mayıs Pazartesi günü tüm banka şubeleri kapalı olacak. EFT işlemleri de resmi tatillerde gerçekleşmediğinden, 19 Mayıs'ta yapılan EFT'ler bir sonraki iş günü olan 20 Mayıs Salı günü işleme alınacak. Ancak FAST sistemi ile aynı banka içerisindeki havale işlemleri, mobil ya da internet bankacılığı üzerinden 7/24 gerçekleştirilebilecek.

19 Mayıs'ta Borsa İstanbul çalışıyor mu?

Borsa İstanbul, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla işlem gününe ara verecek. Resmi tatil nedeniyle borsada alım-satım işlemleri yapılmayacak. Borsa, 20 Mayıs Salı günü normal mesai düzenine geri dönecek.