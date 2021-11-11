1915 Çanakkale Köprüsü'nde son tabliye bu hafta yerleştirilecek

Marmaray Zübeyde Hanım Parkı’nın açılışında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, şehirlerin tarihiyle, kültürel dokusuyla ve doğa ile uyumlu şekilde geliştirilmesinin öncelikleri olduğunu belirterek, bu nedenle belediyecilik hizmetlerine ayrı önem verdiklerini söyledi.

Marmaray'la Halkalı-Gebze arasındaki 80 kilometrelik parkurda bulunan 43 istasyonunun 108 dakikada tamamlandığını belirten Karaismailoğlu, Marmaray'ın İstanbul’un kent içi ulaşımının ana hatlarından biri olduğunu aktardı.

"Hızlı, konforlu, hava şartlarından etkilenmeyen, kesintisiz ulaşımın adresi İstanbullular için artık Marmaray’dır." ifadesini kullanan Karaismailoğlu, "Marmaray, İstanbul’un kent içi ulaşımının omurgasıdır. Birkaç gün önce gördük. 5 Kasım’da Marmaray’ı kullanan yolcu sayısı rekor kırdı. Bir günde 567 bin 169 yolcu, 6 Kasım’la birlikte iki günde toplam 1 milyon 115 bin yolcu Marmaray ile işlerine, sevdiklerine ulaştırıldı. Hizmette olduğu 8 yıl içinde taşıdığı yolcu sayısı ise 607 milyona ulaştı." diye konuştu.

Karaismailoğlu, 80 kilometre uzunluğundaki parkurda hizmet veren Marmaray banliyö hattı ile Levent-Hisarüstü Metrosu’nun ardından İstanbul şehir içi raylı toplu taşımacılık altyapısının gelişmesi için 103,3 kilometre uzunluğunda 7 ayrı hatta çalışmalara da devam ettiklerini bildirdi.

"Bir hayalimizin daha gerçeğe dönmesi için geri sayım başladı"

Ülke için çalışken gündelik gündelik polemiklere değer vermediklerini dile getiren Bakan Karaismailoğlu, "Buna vaktimiz de yok, niyetimiz de. Biz hizmete odaklayız, projelerimizi bitirmeye odaklıyız. Bir hayalimizin daha gerçeğe dönmesi için geri sayım başladı. İki gün sonra Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Çanakkale’de 1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Yerleştirme Töreni'ni gerçekleştireceğiz. 2 bin 23 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü, 'dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü' olacak. Feribot hareket ettikten sonra 30 dakika sürse de kuyrukta geçen veya hava durumuna göre saatler sürebilen Çanakkale Boğazı'ndan geçiş süresini 6 dakikaya indiriyoruz. 18 Mart 2022’de Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106. yıl dönümünde 1915 Çanakkale Köprümüzü ve 100 kilometre ilk Malkara Çanakkale otoyolunu açacağız." şeklinde konuştu.