19,5 milyarlık 1174 yatırım faaliyette!

03 Eylül 2020

MEHMET KAYA/ANKARA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, alınan teşvik belgeleri yanında, tamamlama vizesi alan yatırım teşvik belgeleri verilerini de açıkladı. Buna göre, yılın ilk 7 ayı sonunda, çeşitli tarihlerde alınan toplam 1174 yatırım teşvik belgesi bu dönem içinde tamamlanarak faaliyete başladı. Bu işletmeler için yapılan toplam yatırım tutarı 19 milyar 568 milyon TL oldu. Aynı dönem içinde tahmin edilen sabit yatırım tutarı 85,7 milyar TL olan 4 bin 163 teşvik belgesi alındı.

Son aylarda yoğunlaştı

Türkiye’de son yıllarda yatırım teşvik sistemindeki çeşitlenmenin ardından, teşvik belgesi alan firma sayısında artış gözleniyor. Salgın dönemindeki kısmi düşüş haricinde, özellikle son aylarda yoğun bir teşvik belgesi alınması izleniyor.

Buna karşılık, tamamlama vizesi alan yatırım teşvik belgeleri de ilgili dönemde yatırımın tamamlanması, faaliyete başlama sayılabilmesi nedeniyle mevcut üretim ya da hizmet sunumuna ilave kapasiteleri izleme açısından öncü gösterge niteliği taşıyor.

İki yıldır yayımlanıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tamamlama vizesi alan yatırım teşvik belgelerini yaklaşık iki yıldır yayımlıyor. 2020 içinde çeşitli zamanlarda alınmış yatırım teşvik belgelerinden 1174’ü tamamlama vizesi alarak faaliyete geçti. Bu yatırımlar için 19 milyar 568 milyon TL harcama yapıldı.

Ocak-Temmuz 2020 döneminde en fazla yatırım tamamlama vizesi Şubat ayında alındı. Şubat ayında 311 belge kapatıldı. Bu yatırımların tutarı da 5 milyar 490 milyon TL olarak belirlendi. Son veri olan Temmuz ayına bakıldığında, 2019 Temmuz ayında 5 milyar 35 milyon TL’lik 302 yatırım tamamlama vizesi alındı. 2020’de ise 2 milyar 88 milyon TL’lik 142 yatırım tamamlama vizesi alındı. Yatırım tamamlama vizesi alan teşvik belgeleri çok çeşitli tarihlerde alınmış olabiliyor.