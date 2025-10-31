1993'ten bu yana bir ilk! Gelişmekte olan piyasa hisseleri her ayı kazançla kapandı

MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi, ekim ayında da kazançlarını sürdürerek art arda 10. ayını yükselişle kapatmaya hazırlanıyor.

Ekim ayında sabah saatlerinde endekste yüzde 0,2’lik kısa süreli bir gerileme görülse de, ay başından bu yana yüzde 4,8 yükseliş kaydedildi.

Bloomberg News’un haberine göre bu, endeksin 1993’ten bu yana ilk kez yılın her ayını artıda tamamlaması anlamına geliyor.

Yapay zekâ ve zayıf dolar etkisi

Endeksteki yükselişi destekleyen en önemli faktörler arasında yapay zekâ patlaması ve zayıflayan dolar öne çıkıyor.

Asya’daki yarı iletken, donanım ve veri merkezi tedarik zinciri hisseleri, küresel yapay zekâ talebinin artmasıyla güçlü performans gösterdi.

Bu gelişmeler, gelişmekte olan piyasa hisselerinin yatırımcılara bu yıl 6 trilyon dolarlık ek piyasa değeri kazandırmasını sağladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikaları ve doların değer kaybı, yatırımcıların sermayelerini ABD dışı varlıklara yönlendirmesine yol açtı. Çin’deki hedefli teşvikler de kazanç tahminlerini ve fon girişlerini destekledi.

“Zayıflayan dolar en büyük itici güç oldu”

AllianceBernstein yatırım yöneticisi Sammy Suzuki, gelişmekte olan piyasa rallisinin temel nedenini şöyle açıkladı:

"Zayıflayan dolar en büyük itici güç oldu. Gelişmekte olan piyasa hisseleri artık sadece bankacılık, emtia ve telekomla sınırlı değil; teknoloji, tüketim ve sağlık sektörleri çok daha büyük paya sahip."

ABD borsalarını sekiz yıl sonra geride bıraktılar

MSCI endeksinin yılbaşından bu yana getirisi yüzde 31’e ulaştı ve bu oran 2017’den bu yana en güçlü yıllık artış olarak kayıtlara geçti. Kazancın yaklaşık yarısı yapay zekâ bağlantılı hisselerden geldi.

Gelişmekte olan piyasa hisseleri, böylece sekiz yıl aradan sonra ilk kez ABD piyasalarının performansını geride bıraktı.

Değerleme iskontosu yatırımcıyı cezbediyor

Endeksteki şirketlerin kâr tahminleri, Şubat 2022’den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Buna rağmen MSCI endeksi, ileri fiyat/kazanç oranlarına göre ABD hisselerine kıyasla yüzde 39 iskonto ile işlem görüyor.

Uzmanlar, bu iskontonun önümüzdeki dönemde gelişmekte olan piyasalara ek fon girişlerini teşvik edebileceğini belirtiyor.