2 bin 200 restoranı yöneten şirket iflas koruması talep etti

Dünya genelinde 2 bin 200’den fazla restoranı yöneten franchising şirketi FAT Brands, artan borç yükü ve zorlaşan piyasa koşulları nedeniyle iflas korumasına başvurdu. California merkezli şirket, Texas’ta süreci başlatarak borçlarını yeniden yapılandırmayı hedefliyor. Karar, şirketin kısa süre önce duyurduğu agresif büyüme planlarının ardından gelmesiyle dikkat çekti.

1,3 milyar dolarlık borç baskısı

Mahkemeye sunulan belgelere göre FAT Brands’in toplam borcu yaklaşık 1,3 milyar dolar seviyesinde. Şirket, bu borcun önemli bölümünün son yıllarda gerçekleştirdiği satın almalar ve portföy genişletme stratejilerinden kaynaklandığını belirtiyor. Yönetim, iflas koruması sürecini bilanço yükünü hafifletmek ve finansal yapıyı dengelemek için kullandıklarını vurguluyor.

Twin Peaks de sürece dahil

FAT Brands’in 2025’te bünyesinden ayrılarak bağımsız hale gelen iştiraki Twin Hospitality Group da Chapter 11 başvurusunda bulundu. Twin Peaks spor bar zincirini işleten şirket, 2026 itibarıyla ABD ve Meksika’da 114 şubeye sahip. Bu durum, grubun yalnızca ana şirket düzeyinde değil, alt markalar seviyesinde de mali baskı yaşadığını gösteriyor.

Büyüme planlarından iflasa

İflas başvurusu, FAT Brands’in yalnızca birkaç ay önce Fatburger markası için iddialı bir genişleme planı açıklamasının ardından geldi. Şirket, Florida eyaletinde önümüzdeki yıllarda en az 40 yeni Fatburger şubesi açmayı hedeflediğini duyurmuştu. Bu tablo, sektör koşullarının ne kadar hızlı değişebildiğini ortaya koyuyor.

Enflasyon ve müşteri talebindeki düşüş

Şirket yetkilileri, FOX Business’a yaptıkları açıklamada iflasın arkasında restoran sektörünü genel olarak etkileyen faktörlerin bulunduğunu belirtti. Enflasyon, artan maliyetler ve özellikle casual dining segmentinde müşteri talebinin azalması, şirketin gelirlerini ve borç yönetimini zorlaştırdı. FAT Brands’ten Erin Mandzik, “Markalarımız güçlü olsa da öngörülemeyen piyasa koşulları, büyüme için aldığımız borçları yeniden yapılandırmamızı zorlaştırdı” dedi.

Borcu azaltmak ve markaları korumak

FAT Brands, iflas koruma sürecini kullanarak borç oranını düşürmeyi, paydaşlar için değeri korumayı ve markaların faaliyetlerini sürdürmeyi amaçlıyor. Şirket, iflasın operasyonları durdurmak değil, uzun vadeli sürdürülebilirliği sağlamak için atılmış bir adım olduğunu vurguluyor.

18 farklı restoran markası

FAT Brands’in portföyünde Round Table Pizza, Fatburger, Marble Slab Creamery, Johnny Rockets, Fazoli’s, Twin Peaks, Great American Cookies, Smokey Bones, Hot Dog on a Stick, Buffalo’s Cafe & Express, Hurricane Grill & Wings, Pretzelmaker, Elevation Burger, Native Grill & Wings, Yalla Mediterranean, Ponderosa ve Bonanza Steakhouses gibi 18 farklı restoran markası bulunuyor.