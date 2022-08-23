2 bin 391 tesise 340 milyon TL’lik çevre cezası

ANKARA (DÜNYA)- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çevrenin etkin bir şekilde korunmasını sağlamak amacıyla Bakanlıkça yürütülen çalışmalara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum açıklamasında, “Çevremizi, toprağımızı, havamızı, suyumuzu kirletenlere hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz.” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada ise denetimlerde ihtiyaç duyulan her türlü su, atık su, deniz suyu, toprak, atık, arıtma çamuru, atık yağ, izolasyon sıvısı, sediment, baca gazı, kömür, prina ve fuel-oil başta olmak üzere bin 200’e yakın parametrenin ölçüm ve analizinin Çevre Referans Laboratuvarı’nda yapıldığı bildirildi. Bu denetimler ve analizler sonucunda, çevre mevzuatında belirtilen usul ve esaslar ile sınırlama ve yasaklamalara aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen kuruluşlara, kanunda öngörülen idari yaptırımların uygulandığı, ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri kapsamında gerekli tahkikatın yapılması amacıyla da suç duyurularında bulunulduğu kaydedildi.

2021 yılında çevre denetiminde en yüksek seviyeye ulaşıldı

2021 yılında Türkiye genelinde toplam 57 bin 22 çevre denetimiyle Cumhuriyet tarihinin en yüksek denetim sayısına ulaşıldığına dikkat çekilen açıklamada, bu denetimlerde mevzuata aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilen 3 bin 936 tesise yaklaşık 350 milyon TL idari para cezası uygulandığı ve 406 tesis hakkında da faaliyet durdurma kararı alındığı belirtildi.

Türkiye’nin 81 ilinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri tarafından yapılan denetimlere katkı sağlamak amacıyla Bakanlığın Merkez Denetim Ekipleri, Mobil Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonları ile Mobil Su ve Atık Su Laboratuvarlarının da bölgeye sevk edildiği, böylece denetimlerde daha hızlı sonuç alındığı kaydedildi.

Sürekli İzleme ve Sürekli Denetim Merkezleri devrede

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Sürekli İzleme Merkezi çerçevesinde hava kalitesi, atık su, emisyon ve deniz kirliliği ölçüm sonuçlarının, çevreye ilişkin karar alma süreçlerinde ve çevre denetimlerinin planlanmasında kullanıldığı vurgulandı.

Çevre denetimlerinin planlanması ve etkinliğinin artırılabilmesi için işlemlerin gerçek zamanlı olarak dijital ortamda kaydedildiği ve raporlandığı Sürekli Denetim Sistemi’nin devreye alındığı belirtilerek, “Sürekli İzleme Merkezi’nden temin edilen izleme ve ölçüm sonuçları, bölgelerdeki mevcut su ve hava kalitesi, sanayi tesislerinin bacalarındaki emisyon değerleri ile atık su arıtma tesislerinden deşarj edilen atık suların kirlilik değerleri, Sürekli Denetim Merkezinde kontrol edilerek çevre denetim ekiplerinin koordinasyonu sağlanmakta ayrıca ekiplerin yaptığı denetimler anlık olarak takip edilmektedir.” denildi.