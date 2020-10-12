2 bin 500 Türk ve Afrikalı iş insanı online olarak bir araya geldi

12 Ekim 2020

Türk ve Afrika iş dünyası, “Türkiye-Afrika: Pandemi Sonrası Dünyada Güçlü Ortaklar” temasıyla sanal platformda bir araya geldi. T.C. Ticaret Bakanlığı ve Afrika Birliği iş birliğinde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu Sanal Platformu 8-9 Ekim 2020 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Forum’a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Afrika Birliği Komisyonu (AUC) Ekonomik İşler Komiseri Victor Harison, DEİK Başkanı Nail Olpak, DEİK/Türkiye-Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Berna Gözbaşı ile 45 üst düzey konuşmacı, 2 bin 500 Türk ve Afrikalı iş insanı, 46’sı Afrika’dan olmak üzere 80’e yakın ülkeden 33 bakan ile çok sayıda bakan yardımcısı ve bölgesel kuruluş temsilcisi katıldı. 253 sanal toplantı odasında etkileşim yapılan Forum’da, sanal platformların ortalamasının üstünde 20 binin üzerinde etkileşim sağlandı. Etkinlik 68 binin üzerinde kişi tarafından sosyal medya mecralarında takip edildi.

10 oturum düzenlendi

Forumu ilk kez sanal platformda üst düzey konuşmacılar, tematik paneller, proje sunumları (G2B), canlı ikili iş görüşmeleri (B2B) ve sanal sergi alanında firma ve ülke masaları yer aldı. Afrika ülkelerinin ticaret ve ekonomi bakanlarının bir araya geldiği “Türkiye-Afrika: Pandemi Sonrası Dünyada Güçlü Ortaklar” temalı bir bakanlar toplantısı düzenlendi.

Forumda “Türkiye-Afrika Ortaklığı: Kovid-19 Sonrası Ekonomik Toparlanma Süreci”, “Türkiye’nin Kovid-19 ile Mücadelesi & Afrika İle Sağlık Alanında İş Birliği”, “Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (Afcfta)’nin Ticarete Etkileri ve Sanayileşme”, “Afrika’da Ekonomik Dayanıklılık Oluşturmak ve Ortak Olarak Türkiye”, “Basın toplantısı”, “Yeni Normalde Yatırımlar Üzerine Beyin Fırtınası”, “Türkiye-Afrika Kadın Liderler Diyaloğu”, “Proje Tanıtım Sunumları” ve “Kapanış Oturumu” düzenlendi.

Platform altı ay açık kalacak

Forum sonrasında değerlendirmede bulunan DEİK Başkanı Nail Olpak, “İki gün süren Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumunda, toplam 10 tematik oturum, proje sunumları (G2B), canlı ikili iş görüşmeleri (B2B) ve sanal sergi alanında tüm katılımcılar buluştu. En önemlisi, 6 ay süreyle açık kalacak olan bu platformda, firmalar birbirleriyle görüşmeye devam ederek, yeni ortaklıklara imza atabilecekler.” dedi.

Forumun bu yıl ilk kez sanal ortamda gerçekleştirilmesinin yanında bir başka ilke daha imza atıldığını belirten Olpak, “Forumumuzun ikinci gününde Afrikalı kadın girişimciler ile Afrika’da iş yapan cesur Türk kadın girişimcilerimiz arasında deneyim paylaşımı sağlamak, iş dünyasında kadınların daha fazla yer alması için çözümler üretmek amacı ile ‘Türkiye-Afrika Kadın Liderlik Diyalog Platformu’nu düzenledik. Girişimci kadınlarımızın gücünü bir kez daha hissettik.” diye konuştu.

45 ülke ile en çok İş Konseyi’ne sahip oldukları bölge olan Afrika’da, ‘ticari diplomasi’ yürütmeyi şartlar ne olursa olsun sürdüreceklerine dikkat çeken Olpak, “Türk ve Afrikalı iş dünyası temsilcileri olarak sabır ve azimle özellikle COVID-19 süreci olmak üzere her zorluğun üstesinden geleceğimize ve ekonomik ilişkilerimizi birlikte güçlendireceğimize inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Afrika Kıtası’ndan Türkiye’ye dev bir sanal köprü kuruldu

Türkiye-Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Berna Gözbaşı ise, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında olan ekonomik ilişkilerin son 10 yıllık dönemde sürdürülebilir nitelikte olduğuna dikkat çekti.

Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu Sanal Platformu’nun açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın Afrika Kıtası ile ticaret hacmi hedefini 50 milyar dolar olarak açıkladığını hatırlatan Gözbaşı, “Cumhurbaşkanımızın belirttiği 50 milyar dolar ticaret hacmi rakamına ulaşmak için DEİK/Türkiye-Afrika İş Konseyleri olarak, ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirmek üzere görüşme, toplantı, iş forumlarını gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz 8-9 Ekim’de düzenlediğimiz Forumda, Türk ve Afrikalı iş insanlarının katılımlarıyla 2 bin 500 kişi arasında ikili iş görüşmesini gerçekleştirdi. İkili görüşmelerdeki firmalarımızın ilk beş sektörü ise, tarım, inşaat ve alt yapı, ticaret ve dağıtım, üretim ve enerji oldu. Ticaret Bakanlığımız ile Afrika yılı ilan ettiğimiz; ancak pandemi sürecini yaşadığımız bu sene içerisinde sanal ortamda da olsa yine Afrika kıtasından Türkiye’ye dev bir köprü kurmayı amaçladık. Türkiye ve Afrika ülkelerinden bin beş yüzün üzerinde iş insanın katıldığı bu etkinlikle, bütün paydaşlarımızın karşılıklı olarak kazançlı çıktığı verimli bir platform oluşturduğumuza inanıyoruz.” dedi.