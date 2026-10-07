2 bin 500 uçuşu iptal etmişti: Havayolu devi iflas korumasına başvurdu

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Arjantin’in en büyük düşük maliyetli havayolu şirketlerinden Flybondi, yaşadığı mali krizin ardından alacaklılardan korunmak için mahkemeye başvurdu. Jet yakıtı maliyetlerindeki yükselişin ağır darbe vurduğu şirketin 2 bin 500 uçuşu iptal edilirken, 350 binden fazla yolcu süreçten etkilendi.

2016 yılında kurulan ve kısa sürede devlet şirketi Aerolíneas Argentinas’ın ardından Arjantin’in en büyük ikinci havayolu konumuna yükselen Flybondi, mali darboğazdan çıkamadı.

15 Boeing 737-800 uçaktan oluşan filosuyla Arjantin'in yanı sıra Brezilya, Paraguay ve Peru dahil 23 noktaya sefer düzenleyen şirket, Haziran 2026’dan bu yana operasyonlarını büyük ölçüde durdurdu.

350 binden fazla yolcu etkilendi

Jet yakıtı fiyatlarındaki sert yükseliş Flybondi’nin mali yükünü artırırken, ödenmeyen borçlar nedeniyle bazı alacaklılar şirketin finansal hesaplarının dondurulması yoluna gitti.

Şirketin yaşadığı sorunların uçuşlara yansıması ise büyük oldu. 2026 yazında yaklaşık 2 bin 500 sefer iptal edilirken, 350 binden fazla yolcunun bu durumdan etkilendiği belirtildi.

Brezilyalı yetkililer de temmuz ayında yaşanan yoğun iptallerin ardından Flybondi’nin ülkeye yönelik yeni uçuş bileti satışını engelledi.

Mahkemeye başvurdu

Eylül başında filosundaki Boeing 737'lerin biri hariç tamamını yere indiren Flybondi, başlangıçta uçuşların dört hafta süreyle durdurulacağını açıkladı. Ancak şirket yaklaşık iki aydır uçuş gerçekleştirmiyor.

Aviacionline'ın aktardığı bilgilere göre şirket, 2 Ekim'de Arjantin 24 No'lu Ulusal Ticaret Mahkemesi'ne alacaklılardan korunma başvurusunda bulundu.

Arjantin'de uygulanan söz konusu süreç, şirketlerin mahkeme gözetiminde borçlarını yeniden yapılandırmasına imkan sağlıyor ve ABD'deki Chapter 11 iflas korumasına benzerliğiyle biliniyor.

Borcu 122 milyon doları aşıyor

Yerel basında yer alan bilgilere göre Flybondi'nin vergi kurumları ve uçak finansmanı sağlayan şirketlerin de bulunduğu alacaklılara 122,4 milyon doların üzerinde borcu bulunuyor.

Şirket özel statüde olduğu için toplam borç miktarının kesin büyüklüğü ise kamuoyuna açıklanmış değil.

Flybondi'nin yeniden yapılandırılması kapsamında yerel lojistik ve posta şirketi OCA Air bünyesine katılabileceği de iddialar arasında. Ancak OCA Air'in halihazırda ticari yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunmaması, şirketin geleceğine ilişkin belirsizliği sürdürüyor.

Havacılık sektöründe iflas dalgası

Flybondi'nin yaşadığı kriz, 2026'da havacılık sektöründe yaşanan diğer mali sorunların ardından geldi. ABD merkezli Spirit Airlines, daha önce iki kez Chapter 11 korumasına başvurmasının ardından 2 Mayıs'ta kalan tüm uçuşlarını iptal ederek faaliyetlerini durdurmuştu.

Meksikalı düşük maliyetli havayolu Magnicharters ile Sloven charter şirketi AlpAvia da 2026'da faaliyetlerini sonlandıran şirketler arasında yer aldı.