2 bin 700 mağazası olan market devinden dikkat çeken satış! Rakamı açıklamadı

ABD'de 2 bin 700 mağazası bulunan Kroger, sağlık ve sağlıklı yaşam ürünleri odaklı Vitacost’un iHerb’e satıldığını açıkladı. Satışın finansal detayları kamuoyuyla paylaşılmadı.

Şirket, bu adımın Kroger’in çekirdek olmayan varlıklarını gözden geçirme ve operasyonu temel önceliklere odaklama stratejisiyle uyumlu olduğunu belirtti. Kroger ayrıca, bu işlemin şirketin 2025 yılı finansal beklentilerini ve daha önce paylaşılan öngörülerini etkilemesinin beklenmediğini kaydetti.

Yapay zeka destekli kişisel alışveriş asistanı

Vitacost satışının yanı sıra Kroger, müşteri deneyimini iyileştirme yolunda yeni bir kişisel alışveriş asistanı geliştirmek için çalışmalarını hızlandırdı.

Şirket, bu kapsamda Google Cloud ile iş birliğini genişlettiğini ve Gemini Enterprise for Customer Experience (CX) çözümünden yararlanacağını duyurdu. Amaç; market alışverişini daha pratik hale getirmek, planlamayı kolaylaştırmak ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak.

Alışveriş daha basit ve kişisel olacak

Kroger İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dijital Direktörü Yael Cosset, yeni dönemi şöyle özetledi:

Müşterinin haftalık akşam yemeklerini planlamasından yeni tarif arayışına kadar tüm süreçte, entegre asistanın ihtiyaca, bütçeye ve aile tercihine göre otomatik alışveriş listesi oluşturabileceğini söyledi.

Cosset, sepet hazırlamadan indirim fırsatlarını yakalamaya ve teslimat planlamaya kadar her adımın hızlandırılacağını belirterek, market alışverişini “daha kişisel” hale getirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Ticaretin geleceğini şekillendiren hamle

Google Cloud Uygulamalı Yapay Zeka Ürün Başkan Yardımcısı Darshan Kantak ise Kroger’in hamlesini “ticaretin geleceğini şekillendiren bir adım” olarak değerlendirdi.

Kantak, Gemini Enterprise for Commerce ile Kroger’in müşteri yolculuğunun her temas noktasında kapsamlı bir dijital danışman sunabileceğini ve market perakendesinde yeni bir standardın oluşacağını söyledi.