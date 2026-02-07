2 bin won yerine 2 bin bitcoin: Kripto piyasasında 40 milyar dolarlık tarihi hata

Güney Kore merkezli kripto para borsası Bithumb, bir promosyon çalışması sırasında yaşanan yazılım hatası nedeniyle kullanıcılara yanlışlıkla 40 milyar doların üzerinde Bitcoin gönderildiğini duyurdu. Söz konusu hata, platformda kısa süreli bir satış baskısına ve sert fiyat dalgalanmalarına neden oldu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, cuma günü meydana gelen teknik sorun sonrası 35 dakika içinde 695 kullanıcının işlem yapma ve para çekme yetkilerinin geçici olarak askıya alındığı bildirildi.

2 bin won yerine 2 bin Bitcoin

Yerel basına yansıyan bilgilere göre Bithumb, kampanya kapsamında kullanıcı başına yaklaşık 2 bin won (1,37 dolar) ödeme yapmayı hedefliyordu. Ancak sistemdeki hata nedeniyle her bir kullanıcıya yaklaşık 2 bin Bitcoin aktarıldı. Yanlış transfer edilen toplam miktarın 620 bin Bitcoin olduğu belirtildi.

Özür mesajı yayımlandı

Bithumb, cumartesi günü yaptığı duyuruda, “Bu promosyon etkinliğinin dağıtım sürecinde yaşanan karışıklık nedeniyle müşterilerimizden içtenlikle özür dileriz.” ifadelerine yer verdi.

Şirket, yanlışlıkla gönderilen Bitcoinlerin yüzde 99,7’sinin geri alındığını, geri döndürülemeyen kısmın ise tamamının şirket kaynaklarından karşılanacağını açıkladı.

Bitcoin’de ani düşüş yaşandı

Borsa, bazı kullanıcıların hatalı şekilde gönderilen varlıkları satması sonucu Bitcoin fiyatında kısa süreli sert oynaklık oluştuğunu kabul etti.

Platform verilerine göre Bitcoin fiyatı cuma gecesi kısa bir süreliğine yüzde 17 gerileyerek 81,1 milyon won seviyesine kadar düştü. Yetkililer, yaşanan durumun beş dakika içinde kontrol altına alındığını bildirdi.

“Siber saldırı söz konusu değil”

Bithumb, olayın herhangi bir siber saldırı ya da dış kaynaklı güvenlik ihlaliyle bağlantısı bulunmadığını özellikle vurguladı.

Öte yandan Bitcoin, bu hafta genel piyasa baskısıyla değer kaybederken, Donald Trump’ın Kasım 2024’teki seçim zaferi sonrasında elde edilen kazançların bir bölümünün de geri verildiği ifade edildi.