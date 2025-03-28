2. Dünya Savaşı sonrasını aşacak! Kongre Bütçe Ofisi uyardı: ABD’de borç krizi derinleşiyor!

ABD Kongre Bütçe Ofisi (CBO), ülkenin kamu borcunun önümüzdeki yıllarda tarihi seviyeleri aşacağına dair yeni bir rapor yayımladı. 2025-2055 yıllarını kapsayan uzun vadeli bütçe ve ekonomik görünüm raporuna göre, ABD’nin kamu borcunun 2029 yılına kadar GSYH’nin yüzde 107’sine yükselerek İkinci Dünya Savaşı sonrası ulaşılan zirveyi aşması bekleniyor.

CBO, borç seviyesinin uzun vadede daha da artacağını ve 2055 yılına gelindiğinde GSYH’nin yüzde 156’sına ulaşacağını öngördü. Mart 2024’te yayımlanan bir önceki raporda, bu oranın 2054 yılında yüzde 166’ya ulaşacağı belirtilmişti. Yeni projeksiyon, borç oranında nispeten daha düşük bir artış öngörse de, ABD ekonomisinin zayıf nüfus artışı ve artan hükümet harcamaları nedeniyle önümüzdeki otuz yıl boyunca daha yavaş bir büyüme kaydedeceği vurgulandı.

Bütçe açığı büyümeye devam edecek

Rapora göre, bütçe açığının da önümüzdeki 30 yıl boyunca tarihsel ortalamaların üzerinde kalacağı tahmin ediliyor. 2055 yılında açığın GSYH’nin yüzde 7,3’üne ulaşması bekleniyor. Bu yüksek açık seviyeleri, artan faiz maliyetleri ve faiz dışı harcamaların devam etmesinden kaynaklanıyor.

CBO’nun öngörülerine göre, artan borç ve bütçe açıkları, ABD ekonomisinin uzun vadeli büyümesini baskılayabilir ve faiz maliyetlerini artırarak federal bütçe üzerindeki yükü ağırlaştırabilir. Raporda, ABD’nin mali sürdürülebilirliği açısından uzun vadeli yapısal reformlara duyulan ihtiyacın altı çizildi.