2. el oto piyasasının GABORAS’ı kuruluyor

14 Ağustos 2020

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan ve GABORAS CEO’su Kurtuluş Altun, Dünya YouTube kanalında Vahap Munyar’ın konuğu oldu. Abdurrahman Kaan, MÜSİAD’da tazelenme diye bir hareket başlattıklarını, tazelenme hareketiyle Türkiye’de birçok değeri ortaya çıkarmayı amaçladıklarını söyledi.



İş dünyasının veri ve bilgi temelli çalışmasının önemi üzerinde duran Kaan, “Bugüne kadar Akadame-Sanayi deniyordu. Biz bu düşünceyi Akademi-Kamu-Sanayi işbirliği olarak genişlettik” diye konuştu.

20 yeni GABORAS geliyor



MÜSİAD olarak yeni projeler üzerinde çalıştıklarını anlatan Abdurrahman Kaan şöyle konuştu:



“GABORAS benzeri 20 projemiz daha olacak. GABORAS gayrimenkul yatırımcısına büyük güven veriyor. İhtiyaçları belirleyebilirsek kentlerimizi buna göre hazırlayabiliriz. Kentlerin altyapısını geliştirmeliyiz. Gelecekte artık ülkeler değil, kentlerin rekabeti olacak. Türkiye’nin zenginliğini ortaya koymaya çalışıyoruz. Veri üretimimizi bütün Türkiye’ye yayacağız.”



İşadamı olarak emeğe ve üretime sahip çıktıklarını, vergi verdiklerini kaydeden Kaan, aslında bir kamu hizmeti yaptıklarını söyledi. Kaan, “İş yapabilmek, yatırım yapabilmek için finansman sorunu mutlaka çözülmeli. Girişim sermayesi fonu yoktu, bunu biz koyduk. Çok ortaklı üretim işleri önemli. Banka ilişkilerinde, finansal ilişkilerde asıl önemli olan üretimi korumaktır” dedi.



Türkiye’nin potansiyelini ortaya çıkarmaya ve değerini artırmaya çalıştıklarını belirten Kaan, şunları söyledi:



“Gayrimenkulde Türkiye ile ilgili verilere GABORAS sayesinde birkaç saniyede ulaşabiliyorsunuz. Şimdi aynı GABORAS gibi oto piyasasına hitap eden yapı kuruyoruz. Otomobil ve ikinci el oto ile ilgili bu yapıyı hazırladık. Birkaç ay sonra harekete geçeceğiz. Gerekli görüşmeleri de yaptık. Oto piyasasının GABORAS’ı geliyor.”

Türkiye’nin datası ortaya çıkacak



Programda, Vahap Munyar’ın sorularını yanıtlayan Gaboras CEO'su Kurtuluş Altun da, 16 ilde yaptıkları veri doğrulama araştırmasının bir süre sonra bütün Türkiye’yi kapsayacağını belirtti.



Genelde Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarının önerilerde bulunduklarını, raporlar hazırladıklarını ama iş yapmadıklarını belirten Altun, MÜSİAD’ın tersini yaptığını ve önemli bir girişime imza attığını söyledi. GABORAS’ı kurma sürecinde 209 toplantı yaptıklarını ve sonuçta 22 firmanın bir araya geldiğini söyledi.

GABORAS gayrimenkulün Google’u olacak



Türkiye’de en büyük problemi veri eksikliği olarak gördüğünü belirten Altun, şöyle konuştu:



“Türkiye güçlü bir ülke. Bunu verilerle, rakamlarla ortaya koymak için çalışıyoruz. 16 il ile ilgili çalışmalarımızı yaptık.



Kentlerimizin dinamiklerimizi ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Verileri ortaya çıkardıkça birçok kentimizde tahminlerin üzerinde büyük potansiyel olduğunu görüyoruz. Veri üretme çalışmalarımız bizi önemli yerlere getirecek. Bütün Türkiye’nin verisini ortaya koyacağız. GABORAS olarak gayrimenkulün Google’u olacağız.



Değersizleştirme, Türkiye’nin maalesef acı gerçeği. Bunu aşmak için gayrimenkul ile ilgili datayı ortaya koymamız gerekir. GABORAS Sanayi, GABORAS Turizm gibi yapılar da kurmamız lazım.”