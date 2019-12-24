2. Geleneksel BKM Express Bağış Haftası başlıyor

24 Aralık 2019

Türkiye'de dijital bağışın öncülüğünü üstlenen ve bu kültürün yaygınlaşması amacıyla projeler hayata geçiren Türkiye'nin Dijital Cüzdanı BKM Express, ilkini geçtiğimiz yıl düzenlediği BKM Express Bağış Haftası'nın ikincisini 23-29 Aralık tarihleri arasında gerçekleştiriyor. 2019'un son haftasını “Bağış Haftası”na dönüştürerek kullanıcılarını bağış yapmaya çağıran BKM Express, 2. Geleneksel BKM Express Bağış Haftası sayesinde kullanıcılarının bu yılı da iyilikle kapatmalarını mümkün kılıyor.



BKM Express kullanıcıları 2. Geleneksel BKM Express Bağış Haftası'nda 30 farklı sivil toplum kuruluşuna BKM Express web sitesinden karekod ve ödeme linki aracılığıyla ya da BKM Express mobil uygulaması üzerinden bağış yapabiliyor.



BKM Express, dijital bağış özelliğiyle 2015 yılından bugüne kadar 250 sivil toplum kuruluşuna 20 Aralık itibarıyla 386 bin işlem adediyle 9,5 milyon TL bağış yapılmasına aracılık etti.