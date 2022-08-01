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2 ildeki 4 maden sahası ihale edilecek

Tekirdağ ve Edirne'deki 4 maden sahası uç ürün üretimi şartıyla ihale edilecek.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG), Tekirdağ ve Edirne'de 4 maden sahası, uç ürün üretimine yönelik tesis kurulması şartıyla ihale edilecek. Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tekirdağ ve Edirne sınırları içerisinde yer alan, 4'üncü grup 4 maden sahası, ara veya uç ürün üretimine yönelik tesis kurulması şartıyla ihaleye çıkarıldı.

İhale edilecek sahalara ilişkin bilgiler, 1 Ağustos'tan itibaren MAPEG'in internet adresinde ilan edilecek. İhale, kapalı teklif ve açık artırma usulüyle yapılacak.

İhaleye katılabilmek için gereken teminat tutarı, sahanın şartnamesinde belirtilen taban ihale bedelinden ve kapalı olarak verilen teklifin yüzde 20'sinden az olamayacak.