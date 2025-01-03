2 isim 2 yorum: Trump ekonomisi 2025'te Türkiye'yi nasıl etkileyecek?

ABD'nin yeni dönem başkanı Donald Trump'ın atacağı ekonomi politikasına yönelik adımlar bazı ülkeler için olumsuz etkiler yaratacak olsa da, gelişen ülkeler için çeşitli fırsat avantajlarına dönüşebileceğini düşünen kişilerin sayısı hiç de az değil.

Konuya yönelik değerlendirmede bulunan İş Yatırım Menkul Değerler Müdür Yardımcısı​​​​​​​ Şant Manukyan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trump'ın hangi alanlarda gümrük tarifesi uygulayacağının büyük önem taşıdığını ifade etti ve ekledi: "Trump'ın Avrupa'ya doğrudan gümrük tarifesi uygulaması, bölgenin büyümesini yüzde 1 oranında düşürebilir. Bu durum bizim ihracat kalemlerimizi negatif etkileyebilir. Öte yandan Çin'e yönelik, bu ülkeyi sıkıştıracak ve ülkenin önünü kesecek gümrük uygulanırsa, ki açıklamalar daha çok bunu gösteriyor, Türkiye'nin önü açılabilir. Çünkü bu durumda alternatif üretim pazarı Avrupa olacak. Üreten bir ekonomi olduğumuz için Türkiye günün sonunda pozitif etkilenecek. Bazı kalemlerde Çin pazarının yerini alabiliriz."

ASO Başkanı: "Dış ticarete olumlu yansıyabilir"

Trump'ın başkanlığında uluslararası pazarlarda rekabetin zorlaşacağını belirten Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, Trump'ın başta Çin ve AB'ye yönelik olmak üzere ticari ilişkilere yönelik sert tutumunun küresel ticarette değişimlere yol açabileceğini söyledi.

ABD'nin rekabette bir adım öne geçmek isterken, gümrükler ve diğer görünmez engelleri kullanarak Çin'i baskı altına almaya çalışacağını dile getiren Ardıç, bu durumun Türkiye'nin dış ticaretine olumlu yansıyabileceğini belirtti:

"Trump'ın politikaları, faizleri düşürüp harcama ve yatırımları artıracağı için Türkiye gibi gelişen ekonomilerin dış ticaretine olumlu yansıyabilir. ABD'nin Çin'den ithalatını daha fazla sınırlaması, Türkiye için tedarikçi ülke konumu açısından fırsatlar da barındırmaktadır. Öte yandan, ABD'nin bu politikasına diğer ülkelerin de karşılık vermesi ve BRICS blokunun birlikte hareket etmesi halinde küresel ticaretin daralma ihtimali de bulunuyor. Çünkü, korumacı politikalar tüm ülkelere yayıldığı ölçüde, küresel ticaret sekteye uğrayıp, tedarik zinciri bozulabilir. Ancak bunun çok büyük yapısal kırılmalara neden olacağını düşünmüyorum. Küresel ticaretin ve uluslararası ilişkilerin yeniden şekillendiği bu dönemde, Trump'ın politikalarının uzun vadeli etkilerinin nasıl olacağı hala belirsizdir. Ancak izlediği ekonomi modeli, dünya çapında ekonomik ve siyasi dinamiklerin yeniden değerlendirilmesine neden olacaktır."