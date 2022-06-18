2 kişi için uçak, 4 kişi için araba daha uygun

Haziran ayı ile birlikte tatil planları hız kazanmaya başladı. Bu doğrultuda “enuygun.com” yolcuların yaz sezonunda seyahat tercihlerinden yola çıkarak seyahat masrafları analizi yaptı. Veriler hem otobüs hem de uçak bileti rezervasyonlarında büyük bir artış yaşandığını ortaya koyuyor. Buna göre, uçak bileti rezervasyonlarında öne çıkan ilk beş destinasyon Antalya, Dalaman, Bodrum, İzmir ve Lefkoşa olurken, biletlerin en çok İstanbul çıkışlı olması dikkat çekiyor. Yapılan hesaplamalara göre İstanbul-Antalya arası 2 kişilik gidiş-dönüş uçak bileti masrafları ortalama 2779 TL.

Yapılan hesaplamalara göre, arabayla İstanbul’dan Bodrum’a gidiş dönüş benzin, otoban ve köprü geçiş ücretleri eklenince ortalama 4.000 TL’yi buluyor. Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti dahil olmak üzere İzmir otobanına tek yön ücreti olarak 459 TL ödeme yapılıyor. Haziran ayında son gelen zamlar sonrası, bir litre benzinin fiyatı İstanbul’da yaklaşık 28,41 TL. İstanbul’dan Bodrum’a giderken yaklaşık 700 kilometrelik bir yolculuk yapılıyor. Eğer 50 litrelik depoya sahip bir araçla yolculuk yapılırsa 100 kilometrede ortalama 7 litre yakıt harcanıyor. Bu hesaba göre gidiş-dönüş yolculuk için 2.744 TL benzin harcaması yapılıyor.

Bodrum'da 5 gecelik tatil hesabı

Buna karşın İstanbul-Bodrum arası gidiş-dönüş 2 kişilik uçak bileti ortalama 2.827 TL iken 2 kişilik gidiş-dönüş otobüs bileti ise 2.120 TL tutarında. Bu hesaplamaya göre 2 kişi seyahat edecekler için en avantajlı seyahat alternatifl eri otobüs ve uçak yolculuğu olurken 4 kişilik bir aile için araç seyahati yapmak daha avantajlı oluyor. Bodrum’da bir apart otelde 2 kişi 5 gece ortalama konaklama fiyatı 3.290 TL yapıyor. Bodrum Havalimanı’ndan 5 günlük ekonomik bir araç kiralama fiyatı da toplamda 1.595 TL. Buna göre özel araçla Bodrum’a gidiş dönüş ücreti olan 4.000 TL’ye 5 gecelik ortalama konaklama ücretini ekleyince 2 kişi için 5 günlük bir Bodrum tatili 7.290 TL yapıyor. Diğer yandan Bodrum’a uçakla gidip gelmek iki kişi için 2120 TL. Bu fiyata 5 günlük araç kiralama fiyatı olan 1595 TL ve 5 gecelik konaklama fiyatı olan 3.290 TL dahil edince uçak 5 günlük bir Bodrum tatili toplamda 7.005 TL tutuyor.

Otobüs biletlerinde de taksit dönemi başladı

Yaz sezonu boyunca en çok otobüs bileti alınan ilk 5 destinasyon Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya ve Adana olarak açıklandı. Seyahat severlerin satın alma eğilimleri göz önüne alındığında otobüs yolcularının %81’i tek başına seyahat etmeyi tercih ediyor. Ancak motorinin litresinin 30 lira civarına çıkmasıyla otobüs bileti fiyatları da uçağa yaklaşıyor. Bazı otobüs firmaları alım gücü fiyatlara yetişemeyen yolcular için taksitli satışlara başladı. Önümüzdeki Kurban Bayramı için gidiş dönüş bileti almak isteyenlere sadece tek yön bileti satılıyor.