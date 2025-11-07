2 milyar dolarlık bahis ortaklığı erken bitti

PENN Entertainment ve ESPN, ABD’deki spor bahis ortaklıklarını beklenenden önce sonlandırdıklarını açıkladı. 2023’te başlayan ve yaklaşık 2 milyar dolar değerinde olduğu bildirilen anlaşma, 1 Aralık 2025’te resmi olarak sona erecek.

PENN Entertainment CEO’su Jay Snowden, ortaklığın ilk aşamada başarı gösterdiğini ancak stratejik olarak farklı yönlere odaklanma kararı aldıklarını belirtti. Şirket, dijital yatırımlarını büyüyen iCasino segmentine kaydıracak.

theScore Bet ile yeniden markalaşma

Snowden, ABD’deki çevrimiçi spor bahis (OSB) markalarının theScore Bet adıyla yeniden yapılandırılacağını ve yeni markanın 2025’te Missouri’de başlatılacağını duyurdu. theScore uygulamasının 4 milyon aktif kullanıcısı bulunuyor.

Etik tartışmalar da etkili oldu

ESPN Başkanı Jimmy Pitaro, “PENN ile güçlü bir ortaklık kurduk, 2,9 milyon yeni kullanıcı elde ettik. Ancak artık bu alanda farklı medya ve pazarlama fırsatlarını değerlendireceğiz” dedi.

ESPN’in NFL RedZone ve diğer NFL medya varlıklarında hisse sahibi olması, spor dünyasında çıkar çatışması ve etik tartışmalar yaratmıştı.