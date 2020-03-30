2 milyon haneye 1000 TL destek 1 Nisan'da başlıyor

30 Mart 2020

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ekonomi gündemi ve alınan salgın tedbirlerine yönelik açıklamalar yaptı. Kısa Çalışma Ödeneği'ne 19 bin firmanın başvurduğunu duyuran Bakan Selçuk, ihtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1000'er liralık destek ödemelerine 1 Nisan'da başlanacağını açıkladı.

Bakan Selçuk'un NTV televizyonuna yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle:



- Kısa çalışma ödeneği bizim genel ekonomik kriz gibi sebeplerle bir işyeri faaliyetini kısmen durdurduysa onlar için başlattığımız bir çalışma. Salgın hastalık da bu kapsam alanına girdi.

- Etkilenen bütün işletmelerimiz İŞKUR üzerinden başvurabilir. Hem işvereni hem de çalışanımızı korumak zorundayız. Salgından etkilenen tüm işletmelerimiz başvurabilir. Tüm işletmeler başvursun inceleyip karar vereceğiz.

19 bin firma başvurdu



- İşletmeler dijital ortamdan başvuru yapabilir. Başvuruları 60 günden önce tamamlayacağız.

- 19 bin firmamız başvurmuş durumda. Bu da yaklaşık 420 bini aşkın sigortalımıza tekabül ediyor.



- İmalat sektörümüz yüzde 50 oranında. İkinci sektörümüz konaklama ve yiyecek hizmetleri faaliyetleri, yüzde 63’ü o iki sektörden geliyor. Başvuran firmaların yüzde 67’si çalışan sayısı 10 sigortalıdan daha az çalışanı olanlar. 20 çalışandan azları eklediğimiz zaman bu rakam yüzde 80’lere çıkmış durumda.

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