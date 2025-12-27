2 milyon kişiyi ilgilendiriyor: Bahşiş ve servis ücretinde yeni model

Türkiye Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD), bahşiş ve servis ücretinin yıllardır aynı tartışma içinde değerlendirilmesinin kafa karışıklığı yarattığını belirtiyor. Servis ücreti işletme tarafından çalışanlara paylaştırılan resmi bir gelir kalemiyken, bahşiş tamamen müşterinin memnuniyetine bağlı gönüllü bir ödeme.

Gelirin kaydı ve dağıtımı konusunda boşluk

TURYİD’e göre asıl sorun, gönüllü bahşişin kredi kartı ve dijital ödeme sistemlerine entegre olamaması. Dijital ödemenin yaygınlaşmasına rağmen müşteriler kartla bahşiş ekleyemiyor, bu da gelirin kaydı ve dağıtımı konusunda boşluk yaratıyor.

"Bahşiş işletme gelirinden bağımsız izlenmeli"

TURYİD Başkanı Kaya Demirer, kredi kartıyla bahşiş ödeme sisteminin yasal zemine kavuşması için önerilerini sıraladı:

- POS cihazlarına bahşiş ekleme seçeneği eklenmeli.

- Bahşiş işletme gelirinden bağımsız izlenmeli.

- Gelir dağıtımı için işçi ve işverenin yer aldığı ortak kurul oluşturulmalı.

- Müşteriler “gönüllü bahşiş” konusunda açık biçimde bilgilendirilmeli.

- Demirer, sistem hayata geçerse yüzde 10’luk bahşiş vergisini işletmeler olarak üstlenmeye hazırız dedi.

“Bahşiş vergisini biz ödeyelim”

Demirer, çalışanların hak kaybı yaşamaması için gönüllü bahşiş gelirinin kişisel gelir vergisine tabi olmaması gerektiğini vurguladı. Böylece gelir doğrudan çalışanlara yansıyacak, sektördeki memnuniyet artacak.

Kamu desteği kilit rol üstleniyor

Bahşiş modelinin hayata geçmesi için Hazine ve Gelir İdaresi’nin yüzde 10 stopajla sistemi desteklemesi öneriliyor. TURYİD, bunun özel sektör-kamu iş birliği için önemli bir adım olacağı görüşünde.

2 milyon emekçi için ek gelir potansiyeli

Yeni sistemle bahşişlerin dijital şekilde kayda alınması çalışanların gelirini artıracak, şeffaf dağıtım mekanizması kurulacak ve sektörde sürdürülebilir bir gelir modeli oluşacak.

Kredi kartıyla bahşiş dönemi

Model kabul edilirse restoranlarda hesap ödeme ekranında bahşiş seçeneği görünecek. Bahşişler işletme geliri dışında takip edilecek ve doğrudan çalışanlara aktarılacak. Uygulamanın diğer sektörlere de örnek olması bekleniyor.