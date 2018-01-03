2 şirketten petrol arama ruhsatı talebi

03 Ocak 2018

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama AŞ ilanda yalnızca pafta numaraları verilen 2 sahada, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ise 1 sahada petrol aramak için Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne başvuruda bulundu.

Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

TPAO ayrıca, Adıyaman'daki bir petrol işletme ruhsat sahasında yapılması planlanan enerji nakil hattı için gerekli olan ancak arazi malikinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Kahta 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin acele el koyma kararı bulunan Adıyaman'ın Kahta ilçesi, Akdoğan köyü, Gömük mevkisindeki 146 ada, 17 numaralı parselin 424 metrekarelik kısmının ilgili kanun gereğince istimlak edilmesine karar verilmesi için müracaat etti.

Kaynak: AA