2 trilyon doları yönetiyordu, domates yetiştirme kararı aldı

Japonya Devlet Emeklilik Yatırım Fonu’nun (GPIF) eski başkanı Masataka Miyazono, kariyerinin yeni döneminde alışılmışın dışında bir yol seçti. Yaklaşık 2 trilyon dolarlık varlığı yöneten dünyanın en büyük emeklilik fonlarından birinin liderliğini yaptıktan sonra Miyazono, finans sektöründe yeni görevler yerine tarım alanına yöneldi.

72 yaşındaki Miyazono, Japon şirketi Hulic Co.’ya danışman olarak katıldı. Şirket, önümüzdeki dört yıl içinde gayrimenkul dışındaki yeni gelir alanlarına yönelmek amacıyla yaklaşık 700 milyar yen, yani yaklaşık 4,4 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor.

Domates ve çilek üretimine yatırım

Hulic Co., Japonya’da domates ve çilek üretimi yaparken Vietnam’da krizantem yetiştiriciliğine odaklanıyor. Şirket aynı zamanda tarım sektöründe faaliyet gösteren üreticilere finansman sağlamayı ve yaşlanan çiftçilerin işletmelerini devralacak yeni nesil üreticiler bulmalarına yardımcı olmayı hedefliyor.

Miyazono’ya göre Japonya’nın sürdürülebilir geleceği için tarım sektöründe verimliliğin artırılması büyük önem taşıyor. Deneyimli yönetici, çiftçilerin tek başına bu dönüşümü gerçekleştirmesinin zor olduğunu ve şirketlerin de sürece dahil olması gerektiğini vurguluyor.

Japonya’da çiftçi sayısı hızla azalıyor

Japonya’da hızla yaşlanan nüfus, yalnızca ekonomi üzerinde değil gıda üretimi üzerinde de ciddi baskı yaratıyor. Tarım Bakanlığı verilerine göre son yirmi yılda tarım sektöründe çalışanların sayısı yarı yarıya azaldı.

2024 itibarıyla ülkede tarımla uğraşan kişi sayısı yaklaşık 1,1 milyona düşerken, çiftçilerin ortalama yaşı ise 69,2’ye yükseldi. Bu durum Japonya’nın gıda üretiminde giderek daha fazla ithalata bağımlı hale gelmesi riskini artırıyor.

Dev fondan üç kişilik ekibe

Miyazono’nun kariyerindeki en dikkat çekici değişimlerden biri de çalıştığı ekip büyüklüğü oldu. GPIF’in başındayken yaklaşık 2 trilyon dolarlık varlığı yöneten dev bir organizasyonu idare eden Miyazono, şimdi yalnızca üç kişilik bir ekiple çalışıyor.