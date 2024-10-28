2 trilyon dolarlık küresel sermaye İstanbul’da buluştu

Birol BOZKURT

Türkiye, küresel yatırım­cıların radarındaki stra­tejik konumunu güçlen­dirmeye devam ediyor. İstan­bul’da gerçekleştirilen 6. Yıllık Özel Sermaye Fonları Buluş­ması, Türkiye’nin küresel ya­tırım sahnesindeki kritik rolü­nü gözler önüne serdi.

Toplam 2 trilyon dolarlık varlığı yöne­ten yatırımcıların katıldığı et­kinlikte, Türkiye’nin dayanıklı ekonomisi, sanayi gücü, sağlık turizmi ve yeşil dönüşüm yatı­rımları öne çıkan başlıklar ara­sındaydı. Globalturk Capital Kurucu Ortağı Barış Öney, Tür­kiye’nin her şeye rağmen cazip bir yatırım merkezi olduğunu vurgularken, ülkedeki yatırım ve çıkış fırsatlarının sürdürü­lebilir büyüme için yeni kapılar açtığını belirtti.

İstanbul, 24 Ekim’de “6. Yıl­lık Özel Sermaye Fonları Buluş­ması” etkinliğine ev sahipliği yaparak, küresel yatırımcıları ve Türkiye’nin önde gelen fon temsilcilerini bir araya getirdi. Globalturk Capital ve Küresel Özel Sermaye Birliği’nin (GP­CA) iş birliğiyle düzenlenen bu prestijli etkinlikte, Türkiye ve çevresindeki gelişen pazarla­rın yatırım fırsatları ve strate­jik potansiyeli masaya yatırıldı.

Yatırımcılardan Türkiye’ye büyük ilgi

Konferansta, toplamda 2 tril­yon dolarlık varlıkları yöneten yatırım fonları temsilcileri yer aldı. Bu temsilciler, Türkiye’nin sağlam ve dinamik yapısını ya­kından tanıma fırsatı buldu. Türkiye’nin sanayi ve sağlık tu­rizmi gibi sektörlerde sağladığı olanakların yanı sıra enerji dö­nüşümü, teknoloji, yapay zeka, fintech ve e-ticaret gibi alanla­ra da yoğun ilgi gösterildi. Bu­güne kadar İstanbul, Londra, New York ve Washington DC’de düzenlenen etkinlikler, birçok fon toplama ve yatırım işlemi­nin gerçekleştirilmesine ola­nak tanıdı.

“Yatırım ortamını iyileştiriyoruz”

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, konferansta yaptı­ğı “Türkiye’nin Yeni Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisi” ko­nulu konuşmasında, Türki­ye’nin yatırımcılar için sundu­ğu fırsatlara ve rekabetçi konu­muna dikkat çekti. Uluslararası özel sermaye fon yöneticileri­ni Türkiye’ye yatırım yapmaya davet ederek, şunları kaydetti: “Büyümemizi sürdürüyor, fi­yat istikrarı ve enflasyonla mü­cadeleyi önceliklendiriyoruz.

Uluslararası doğrudan yatırım­dan daha fazla pay almak istiyo­ruz. Bu doğrultuda oluşturdu­ğumuz 5 yıllık planla, payımızı yüzde 1’den 1,5 seviyesine çı­karmak istiyoruz. Uluslararası yatırımcıların çoğunluğu Tür­kiye’yi Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki ülkelerle karşılaştırıyor. Türki­ye son 20 yılda, bu bölgede yüz­de 1 payla uluslararası doğru­dan yatırımı çeken ikinci en bü­yük ülke ve önümüzdeki 5 yılda bu rakamı yüzde 1.5’a çıkarmak istiyoruz. Uluslararası doğru­dan yatırımın niteliği de önem­li. Dijital, yüksek bilgi düzeyi­ne sahip, iş yaratan projelere ve hizmet sektörüne odaklanmak istiyoruz.”

Globalturk Capital Kuru­cu Ortağı Barış Öney, Türki­ye’nin özel sermaye fonları için önemli bir yatırım mer­kezi olarak öne çıkmaya de­vam ettiğini vurguladı. Öney, “Türkiye, 28 yılı aşkın süredir en zorlu ekonomik dönemler­de dahi kendini kanıtlamış bir pazar. Geçmişte yaşadığımız birçok zorluğa rağmen, Türki­ye’de sermaye girişleri ve ya­tırımlardan çıkışlar istikrar­lı bir şekilde devam etti,” dedi. Türkiye’nin esnek ve dayanıklı ekonomisinin, özellikle belir­siz küresel koşullarda bile ca­zibesini koruduğunu belirten Öney, Türkiye’nin bu yönüyle yatırımcılar için güvenli bir li­man olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin son 20 yılda 200 milyar dolardan fazla ulusla­rarası doğrudan yatırım çek­tiğine dikkat çeken Öney, ay­nı dönemde Türk şirketlerinin yurtdışına 65 milyar dolar yatı­rım yaptığını kaydetti. “Bu çift yönlü yatırım hareketi, Türki­ye’nin küresel ekonomiye en­tegrasyonunu artırırken, aynı zamanda ülkenin uzun vade­li büyümesine ve sürdürülebi­lir kalkınmasına da katkı sağlı­yor,” şeklinde konuştu.

“Bu yıl 6,5 milyar dolar doğrudan yatırım geldi”

Öney, 2024 yılına dair yatı­rım performansını değerlen­dirirken, ağustos sonu itiba­rıyla Türkiye’de 6,5 milyar do­lara yakın doğrudan yatırım gerçekleştiğini ve bunun 2 mil­yar dolarının gayrimenkul, 3,2 milyar dolarının ise sermaye yatırımlarına ait olduğunu be­lirtti. Öney, Türkiye’nin bu ya­tırımların yüzde 20’sini özel sermaye fonları aracılığıyla al­dığını vurguladı. Bu yatırımla­rın, sanayi ve sağlık turizmi gibi sektörlerde yoğunlaşarak Tür­kiye’nin stratejik potansiyelini artırdığını ifade etti.

Yatırım ortamında yaşanan çıkışların da başarılı bir şekilde sürdüğünü belirten Öney, “Ya­tırımlardan çıkışlar, yeni fon­ların girişine zemin hazırlıyor ve bu döngü yatırımcı güvenini artırıyor. Bu yıl borsada halka arz ve yabancılara satış yoluyla 250 milyon dolara yakın bir çı­kış gerçekleşti. Bu durum, Tür­kiye’deki yatırım fırsatlarına olan güvenin devam ettiğinin bir göstergesi” diye konuştu.

“30 milyar dolarlık kamu kaynağı tahsis ettik”

Şirket teşvik programlarında düzenlemeler yaptıklarını söyleyen Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, bazı yüksek teknoloji yatırımları için 30 milyar dolar kamu kaynağını tahsis ettiklerini söyledi. Sanayi odaklı teknoloji yatırımları için uygun maliyetli finansman imkânı sağlandığına dikkat çeken Dağlıoğlu, “Teknoloji ve sürdürülebilirlik öncelikli konularımız arasında yer alıyor.

Yeşil gündeme sahip projeler, devlet destekli uygun maliyetli finansmandan yararlanabilecekler. Bu yılın ilk dokuz ayında teknoloji ekosistemine yaklaşık 700 milyon dolar yatırım yapıldı ve yaklaşık 390 işlem gerçekleştirildi. En çok fonlanan sektörler ise fintech, siber güvenlik, oyun ve blockchain olarak öne çıkıyor. Ayrıca biyoteknoloji, yapay zeka, sağlık teknolojisi, tarım teknolojisi ve sürdürülebilirlik en çok fonlanan sektörler arasında yer alıyor” diye konuştu.