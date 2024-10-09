"2 yıl zorluk çekeceğiz ama ülkemize sahip çıkacağız"
EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, Bölgesel Üye Buluşmaları kapsamında Kemalpaşalı sanayicilerle buluştu. Yorgancılar, uygulanan ekonomi programı nedeniyle herkesin fedakârlık yaptığına dikkat çekerek, “2 yıl zorluk çekeceğiz, para kazanmayacağız ama ülkemize sahip çıkacağız” dedi.
Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi ev sahipliğinde gerçekleşen Bölgesel Üye Buluşmaları toplantısı Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Kemalpaşa OSB sanayicileriyle bir araya gelerek ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sanayicilere sunum yapan Ender Yorgancılar, sanayicilerden ağırlıklı olarak gelen finansmana erişim, altyapı ve baskılanan döviz kuru ile ilgili soruları da yanıtladı. Yorgancılar, Türkiye’de enflasyonu düşürmek için bir program uygulandığını belirterek, bu programın toplumun her kesimini etkilediğini söyledi. Ülkemizin zor dönemi atlatması için herkesin fedakârlık yapacağına işaret eden Yorgancılar, “Ülkemiz için gerekirse 1-2 yıl zorluk yaşayacağız. Para kazanmayacağız. Ama her şeye rağmen herkesin gözünün olduğu ülkemize sahip çıkacağız” dedi.
“Kemalpaşa 10 yıl içinde Kocaeli gibi olacak”
İzmir’de 17 OSB’nin 14 tanesinin EBSO tarafından kurulduğunu vurgulayan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da yıl bazında yapmış oldukları ihracatın ithalattan 5 milyar TL fazla olduğunu belirterek, cari açık vermeyen bir il olduklarına dikkat çekti. Bugüne kadar modern fabrikalar yaptıklarını, Kemalpaşa’da lojistik merkezi kurduklarını ifade eden Yorgancılar, diğer odalar ve Valilikle birlikte lojistik merkezin ortağı olduklarını kaydetti.
İzmir’de sanayicinin arsa ve yer konusunda zorluk yaşadığını belirten Yorgancılar, “Burası 10 yıl içinde Kocaeli gibi olacak. Konutlar buradan ayrılacak. İzmir’de sanayi arsası yok. Otomobilciler 1 milyon metrekare arsa istiyor. Geri dönüşümcülere 3 milyon metrekare yer arıyoruz. İzmir’de ekonominin dokusu çok geniş. Burada herhangi bir sektörün durgunluğa girmesi diğer üretimleri o kadar etkilemiyor. Bursa’da otomotivde durgunluk olursa kent etkileniyor, İzmir öyle değil” diye konuştu.
2025’te 1.3 milyar TL altyapı yatırımı
KOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Erol Diren, Kemalpaşa OSB’nin Türkiye sanayisine yön veren önemli bir merkez haline geldiğine dikkat çekerek, bölgeyi ortak akıl ile sanayicilerle birlikte yönettiklerini söyledi. Parselasyon çalışmalarının iki aşamasını tamamlayarak sanayicilerin hizmetine sunduklarını, üçüncü etabı da tamamlayarak Sanayi Bakanlığı’na ilettiklerini vurgulayan Diren, “Bölgemizdeki 1.378 parselden 583’ü üzerinde üretim faaliyetleri sürüyor. Alt yapı çalışmalarımız da hızla devam ediyor. Bu yıl altyapı yatırımlarımız için toplam 280 milyon TL harcanacak. 2025 yılında ise Sanayi Bakanlığı’ndan onaylanan 1.3 milyar TL’lik kredi ile yol ve altyapı çalışmalarımızı tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.