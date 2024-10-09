"2 yıl zorluk çekeceğiz ama ülkemize sahip çıkacağız"

Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi ev sa­hipliğinde gerçekle­şen Bölgesel Üye Buluşmaları toplantısı Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kuru­lu Başkanı Ender Yorgancılar, Kemalpaşa OSB sanayicileriy­le bir araya gelerek ekonomi gündemine ilişkin açıklama­larda bulundu.

Sanayicilere sunum yapan Ender Yorgan­cılar, sanayicilerden ağırlıklı olarak gelen finansmana eri­şim, altyapı ve baskılanan dö­viz kuru ile ilgili soruları da yanıtladı. Yorgancılar, Türki­ye’de enflasyonu düşürmek için bir program uygulandı­ğını belirterek, bu programın toplumun her kesimini etkile­diğini söyledi. Ülkemizin zor dönemi atlatması için herke­sin fedakârlık yapacağına işa­ret eden Yorgancılar, “Ülkemiz için gerekirse 1-2 yıl zorluk ya­şayacağız. Para kazanmayaca­ğız. Ama her şeye rağmen her­kesin gözünün olduğu ülkemi­ze sahip çıkacağız” dedi.

“Kemalpaşa 10 yıl içinde Kocaeli gibi olacak”

İzmir’de 17 OSB’nin 14 ta­nesinin EBSO tarafından ku­rulduğunu vurgulayan EB­SO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da yıl ba­zında yapmış oldukları ihra­catın ithalattan 5 milyar TL fazla olduğunu belirterek, ca­ri açık vermeyen bir il olduk­larına dikkat çekti. Bugüne kadar modern fabrikalar yap­tıklarını, Kemalpaşa’da lojis­tik merkezi kurduklarını ifade eden Yorgancılar, diğer oda­lar ve Valilikle birlikte lojistik merkezin ortağı olduklarını kaydetti.

İzmir’de sanayicinin arsa ve yer konusunda zorluk yaşadığını belirten Yorgancı­lar, “Burası 10 yıl içinde Koca­eli gibi olacak. Konutlar bura­dan ayrılacak. İzmir’de sana­yi arsası yok. Otomobilciler 1 milyon metrekare arsa istiyor. Geri dönüşümcülere 3 mil­yon metrekare yer arıyoruz. İzmir’de ekonominin dokusu çok geniş. Burada herhangi bir sektörün durgunluğa girme­si diğer üretimleri o kadar et­kilemiyor. Bursa’da otomotiv­de durgunluk olursa kent etki­leniyor, İzmir öyle değil” diye konuştu.

2025’te 1.3 milyar TL altyapı yatırımı

KOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Erol Diren, Kemal­paşa OSB’nin Türkiye sana­yisine yön veren önemli bir merkez haline geldiğine dik­kat çekerek, bölgeyi ortak akıl ile sanayicilerle birlikte yö­nettiklerini söyledi. Parselas­yon çalışmalarının iki aşama­sını tamamlayarak sanayici­lerin hizmetine sunduklarını, üçüncü etabı da tamamlaya­rak Sanayi Bakanlığı’na ilet­tiklerini vurgulayan Diren, “Bölgemizdeki 1.378 parsel­den 583’ü üzerinde üretim fa­aliyetleri sürüyor. Alt yapı ça­lışmalarımız da hızla devam ediyor. Bu yıl altyapı yatırım­larımız için toplam 280 mil­yon TL harcanacak. 2025 yı­lında ise Sanayi Bakanlığı’n­dan onaylanan 1.3 milyar TL’lik kredi ile yol ve altyapı çalışmalarımızı tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.