  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomi
  3. "2 yıl zorluk çekeceğiz ama ülkemize sahip çıkacağız"
Takip Et

"2 yıl zorluk çekeceğiz ama ülkemize sahip çıkacağız"

EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, Bölgesel Üye Buluşmaları kapsamında Kemalpaşalı sanayicilerle buluştu. Yorgancılar, uygulanan ekonomi programı nedeniyle herkesin fedakârlık yaptığına dikkat çekerek, “2 yıl zorluk çekeceğiz, para kazanmayacağız ama ülkemize sahip çıkacağız” dedi.

Dünya Gazetesi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi ev sa­hipliğinde gerçekle­şen Bölgesel Üye Buluşmaları toplantısı Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kuru­lu Başkanı Ender Yorgancılar, Kemalpaşa OSB sanayicileriy­le bir araya gelerek ekonomi gündemine ilişkin açıklama­larda bulundu.

Sanayicilere sunum yapan Ender Yorgan­cılar, sanayicilerden ağırlıklı olarak gelen finansmana eri­şim, altyapı ve baskılanan dö­viz kuru ile ilgili soruları da yanıtladı. Yorgancılar, Türki­ye’de enflasyonu düşürmek için bir program uygulandı­ğını belirterek, bu programın toplumun her kesimini etkile­diğini söyledi. Ülkemizin zor dönemi atlatması için herke­sin fedakârlık yapacağına işa­ret eden Yorgancılar, “Ülkemiz için gerekirse 1-2 yıl zorluk ya­şayacağız. Para kazanmayaca­ğız. Ama her şeye rağmen her­kesin gözünün olduğu ülkemi­ze sahip çıkacağız” dedi.

“Kemalpaşa 10 yıl içinde Kocaeli gibi olacak”

İzmir’de 17 OSB’nin 14 ta­nesinin EBSO tarafından ku­rulduğunu vurgulayan EB­SO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da yıl ba­zında yapmış oldukları ihra­catın ithalattan 5 milyar TL fazla olduğunu belirterek, ca­ri açık vermeyen bir il olduk­larına dikkat çekti. Bugüne kadar modern fabrikalar yap­tıklarını, Kemalpaşa’da lojis­tik merkezi kurduklarını ifade eden Yorgancılar, diğer oda­lar ve Valilikle birlikte lojistik merkezin ortağı olduklarını kaydetti.

İzmir’de sanayicinin arsa ve yer konusunda zorluk yaşadığını belirten Yorgancı­lar, “Burası 10 yıl içinde Koca­eli gibi olacak. Konutlar bura­dan ayrılacak. İzmir’de sana­yi arsası yok. Otomobilciler 1 milyon metrekare arsa istiyor. Geri dönüşümcülere 3 mil­yon metrekare yer arıyoruz. İzmir’de ekonominin dokusu çok geniş. Burada herhangi bir sektörün durgunluğa girme­si diğer üretimleri o kadar et­kilemiyor. Bursa’da otomotiv­de durgunluk olursa kent etki­leniyor, İzmir öyle değil” diye konuştu.

2025’te 1.3 milyar TL altyapı yatırımı

KOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Erol Diren, Kemal­paşa OSB’nin Türkiye sana­yisine yön veren önemli bir merkez haline geldiğine dik­kat çekerek, bölgeyi ortak akıl ile sanayicilerle birlikte yö­nettiklerini söyledi. Parselas­yon çalışmalarının iki aşama­sını tamamlayarak sanayici­lerin hizmetine sunduklarını, üçüncü etabı da tamamlaya­rak Sanayi Bakanlığı’na ilet­tiklerini vurgulayan Diren, “Bölgemizdeki 1.378 parsel­den 583’ü üzerinde üretim fa­aliyetleri sürüyor. Alt yapı ça­lışmalarımız da hızla devam ediyor. Bu yıl altyapı yatırım­larımız için toplam 280 mil­yon TL harcanacak. 2025 yı­lında ise Sanayi Bakanlığı’n­dan onaylanan 1.3 milyar TL’lik kredi ile yol ve altyapı çalışmalarımızı tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

 