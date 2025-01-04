2 yılda oluşan çarpıcı fark! Prof. Dr. Hakan Kara'dan Starbucks zammında 'Portekiz-Türkiye' tespiti

Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks, 3 Ocak 2025 itibarıyla Türkiye’deki fiyatlarını güncelledi. Yeni fiyat tarifesiyle, küçük boy (Tall) filtre kahve 115 TL, orta boy (Grande) filtre kahve 125 TL, büyük boy (Venti) filtre kahve ise 140 TL olarak belirlendi.

Yüzde 36 zam tepki çekti

Starbucks'ın Türkiye’deki artan işletme maliyetleri ve döviz kuru dalgalanmalarına bağlı olarak yaptığı düşünülen bu zam, yaklaşık yüzde 36 oranında bir fiyat artışına karşılık geliyor. Zamlı fiyatlar, sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırırken kullanıcılar, özellikle günlük kahve tüketimlerinin artık "lüks" hale geldiğinden şikâyet etti.

Prof Dr. Hakan Kara’dan çarpıcı "Starbucks" zammı kıyaslaması

Duayen iktisatçı Prof. Dr. Hakan Kara, resmi X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Starbucks'taki kahve fiyatlarının iki yıllık değişimini değerlendirdi.

2023 yılı başında Türkiye’de bir sütlü kahvenin (café latte) 1,3 dolar, Portekiz’de ise 3,6 dolar olduğunu hatırlatan Kara, 4 Ocak 2025 itibarıyla bu fiyatın Portekiz’de sabit kaldığını, Türkiye’de ise 4,1 dolara yükseldiğini belirtti.