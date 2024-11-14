20 AB ülkesinden 300 milyon Euro'luk savunma işbirliği

AB Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 300 milyon Euro'luk mali desteği içeren Avrupa Savunma Sanayinin Ortak Tedarik Yoluyla Güçlendirilmesi Aracı (EDIRPA) ile finanse edilen projeler aracılığıyla, AB'nin hava ve füze savunma sistemleri, modern zırhlı araçlar ve mühimmat üretiminin artırılması ve böylece ortak tehditlere karşı konulması amaçlanıyor.

EDIRPA kapsamında hava savunmasını güçlendirmeye yönelik kısa ve orta menzilli sistemlerin ortak alımı desteklenecek, 4 üye ülke ortak zırhlı araç sistemlerini ortaklaşa tedarik edecek ve üye ülkelerin silahlı kuvvetleri için 11 milyar Euro'dan fazla değerde savunma mühimmatının koordineli şekilde tedarik edilmesi sağlanacak.