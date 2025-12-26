20 binden fazla içecek ve gıda ürününe yüzde 15 zam geldi

Japonya’da gıda ve içecek fiyatları 2025’te önemli ölçüde yükseldi. Teikoku Databank’ın verilerine göre 20 bin 609 ürün zamlandı. Bu rakam, pandemi sonrası dalgalanan maliyetlerin devam ettiğini ve fiyat baskısının tüketici üzerinde giderek arttığını gösterdi.

Zamlanan ürün sayısı 2023’te 32 bin 396 ile zirve yapmıştı; her ne kadar toplam oran o yılı geçmese de 20 bin sınırının aşılması dikkat çekici bir eşik olarak değerlendiriliyor.

En çok zam baharatlar ve içeceklere

Ürün grupları içinde baharat ve sos kategorisi 6 bin 221 ürünle en fazla artış gören kalem oldu.

Onu 4 bin 901 ürünle içecekler takip etti; özellikle kahve çekirdeği maliyetlerindeki artış bu yükselişi tetikledi. İşlenmiş gıdalar (paketlenmiş pirinç dahil) 4 bin 791 ürünle üçüncü sırada yer aldı.

Fiyat artışı oranı açısından içecekler ve atıştırmalıklar yüzde 18 zamla ilk sırada bulunuyor. Kakao çekirdeği fiyatlarındaki sert yükseliş çikolata ve türevlerinde maliyeti artırdı. Genel ortalama zam oranı yüzde 15 seviyesinde gerçekleşti.