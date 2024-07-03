20 firmadan Ursula von der Leyen'e destek talebi mektubu

Avrupa'da faaliyet gösteren ve hidrojen sektörüne ekipman üreten Nel Hydrogen, Siemens ve ThyssenKrupp gibi büyük firmalar, Avrupa Birliği'nin (AB) yerel üretimi desteklemesini istedi. "Avrupa, temiz teknoloji üretiminde liderlik için şiddetli bir küresel rekabetle karşı karşıya." ifadesine yer verilen mektupta, Avrupa'nın bu alanda öncü rol oynaması gerektiği kaydedildi.

Yenilenebilir hidrojen tüketimi 2030 hedefleri çok bağlayıcı

AB mevzuatının farklı sektörlerde yenilenebilir hidrojen tüketimine yönelik 2030 için bağlayıcı hedefler getirdiğine işaret edilen mektupta, "Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi 90-100 gigavat kurulu elektrolizör kapasitesi gerektirecektir. Bu da mevcut Avrupa elektrolizör üretim kapasitesinde 10 kat artış anlamına gelir" ifadesi yer aldı.

Üreticilerin üçte ikisi Avrupa merkezli

Mektupta, elektroliz teknolojilerinde dünya çapında önde gelen üreticilerin üçte ikisinin Avrupa merkezli olduğu ancak Avrupa'nın küresel üretim kapasitesindeki payının 2023'te sadece yüzde 10'da kaldığı anımsatıldı.

"Amacımız, Avrupa elektrolizör üretiminin Avrupa'da kalmasını sağlamaktır" ifadesinin yer aldığı mektupta, bir teknoloji veya tedarik zincirinin kaybedilmesi durumunda bu geri getirmenin mümkün olmadığı kaydedildi. Mektupta, AB'de hidrojen alanında yapılacak açık artırmalarda yerel firmaların avantajlı hale getirilmesi ve üretim sürecinin belirli bölümlerinin Avrupa'da yer almasını sağlayacak tedbirler uygulaması istendi.