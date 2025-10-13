20 milyar dolarlık tarihi şok atlatıldı: Kripto piyasaları toparlanıyor, Bitcoin yeniden 115 bin doların üzerinde

Yeni haftanın ilk iş gününde kripto para piyasası, geçtiğimiz hafta yaşanan ve tarihin en büyük tasfiye (likidasyon) dalgalarından birine neden olan sert düşüşün etkilerini silmeye çalışıyor. Yatırımcıların 'dipten alım' stratejisiyle hareket etmesi, lider kripto para Bitcoin'in yeniden toparlanmasını sağladı. Piyasanın toplam büyüklüğü ise yeniden yükselişe geçerek 3,99 trilyon dolar seviyesine ulaştı. CoinTR Araştırma Departmanı'ndan alınan verilere göre, kripto varlıklar yeni haftaya değer kazanarak başladı.

Yeni haftaya girerken, Bitcoin (BTC) 115.025 dolar seviyesinin üzerinde işlem görüyor. İkinci en büyük kripto para Ethereum (ETH) ise 4.151 dolardan fiyatlanıyor. XRP 2,56 dolar ve Solana 195,47 dolardan işlem görürken, piyasa bir önceki haftanın kayıplarını telafi etme çabasında.

Tarihi tasfiye: 20 milyar dolarlık kayıp

Kripto para piyasası, geçtiğimiz cuma günü Çin'in nadir toprak elementleri ihracatına yönelik kısıtlamaları ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin menşeli teknoloji ürünlerine yönelik yüzde 100 gümrük vergisi planının yol açtığı küresel piyasa satışlarından derin bir yara almıştı. Bu gelişmelerin tetiklediği panik havası, yalnızca bir günde 20 milyar dolarlık likidasyona ulaşarak son dönemin en yüksek seviyesini görmesine neden oldu. Ancak yeni haftada yatırımcıların fiyatların bu seviyelerden uygun olduğu düşüncesiyle devreye girmesi, piyasanın hızla toparlanmasını destekledi.

Piyasalar şimdi, kısa vadeli yönü belirleyecek iki kritik tarihe odaklanmış durumda: 15 Ekim'de açıklanacak ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri ve 29 Ekim'de duyurulacak ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı. Bu veriler, kripto varlıkların risk iştahı üzerinde belirleyici bir rol oynayacak. Geçtiğimiz hafta ise Bitcoin Borsa Yatırım Fonlarına (ETF) toplam 2,71 milyar dolar, Ethereum ETF'lerine ise 488 milyon dolar net giriş gerçekleştiği belirtildi.

Global borsadan kullanıcılara 283 milyon dolarlık tazminat

Cuma günkü sert piyasa çöküşü, global bir kripto para borsasında teknik bir soruna yol açtı. Borsa, piyasa hareketliliği sırasında üç Earn varlığının hedef fiyatından sapması nedeniyle kullanıcılara toplam 283 milyon dolar tazminat ödeyeceğini açıkladı.

Yaşanan olay sonrası borsa, Ethena'nın sabit parası (stablecoin) USDe, Solana likit stake token'ı BNSOL ve Wrapped Beacon likit stake token'ı WBETH'in değerlerinde sapmalar meydana gelmesi nedeniyle özür diledi. Özellikle USDe, ilgili borsa üzerinde kısa süreliğine 1 dolar sabitinden koparak 0,66 doların altına gerilemişti. Borsadan yapılan açıklamaya göre tazminat, vadeli işlemler, marjin ve kredi kullanıcılarının yanı sıra, iç transfer veya Earn işlemlerinden kaynaklanan kayıpları doğrulanan yatırımcıları kapsayacak.

Öte yandan, Ethena Labs CEO'su Guy Young, X hesabından konuya ilişkin bir açıklama yaparak, “Bu durumu bir USDe depeg'i olarak nitelendirmek doğru olmaz. Diğer büyük likidite havuzlarında anormal bir fiyat hareketi yaşanmadı” ifadelerini kullandı. Bu durum, sorunun daha çok borsa özelinde bir likidite ve teminat yönetimi sorunundan kaynaklandığına işaret ediyor.

Teknik analiz: Önemli seviyeler neler?

Bitcoin (BTC) teknik görünümü

Cuma günkü sert düşüşle 105.000 dolara kadar gerileyen Bitcoin, gelen alımlarla toparlanmasını sürdürüyor. Analistler, bu toparlanmanın yatırımcıların dipten alım iştahının devam ettiğini gösterdiği konusunda hemfikir.

Destek Seviyeleri: 113.800 ve 111.500 dolar.

Direnç Seviyeleri: 116.500 - 118.000 dolar aralığı.

BTC'nin 117.200 doların üzerinde kalıcılık sağlaması, yükselişi 119.500 - 121.000 dolar bandına taşıyabilir. Ancak 111.500 doların altına sarkma, 108.000-109.000 dolar bölgesine doğru bir düzeltme riskini artırabilir.

Ethereum (ETH) teknik görünümü

Sert düşüşte 3.700 dolara kadar gerileyen Ethereum, hızlı bir şekilde 4.100 doların üzerine çıktı.

Destek Seviyeleri: 4.080 ve 4.000 dolar.

Direnç Seviyeleri: 4.200 ve 4.260 dolar aralığı.

ETH'nin 4.200 dolar direncini hacimli bir şekilde kırması, fiyatı kademeli olarak 4.320-4.400 ve sonrasında 4.500-4.800 dolar bandına taşıyabilir. 4.000 doların altına bir geri çekilme ise 3.850-3.920 bölgesine doğru düzeltme getirebilir.

Ripple (XRP) teknik görünümü

2,30 dolar seviyesine kadar düşen XRP, tepki alımlarıyla yeniden 2,50 doların üzerine yerleşti.

Destek Seviyeleri: 2,52 ve 2,48 dolar.

Direnç Seviyeleri: 2,60 ve 2,64 dolar aralığı.

2,60 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılık, fiyatın 2,68-2,72 dolar bandına doğru yükselişini destekleyebilir. 2,48 doların altına sarkma durumunda ise 2,42-2,45 bölgesine doğru geri çekilme riski bulunuyor.