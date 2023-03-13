20 milyarlık yatırım, 28 milyarlık tasarruf

Elektrikte kayıp-kaçak oranının geçmişte çok yüksek olduğunu dile getiren Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas,, “2013’te yüzde 76’lık kayıp oranla devraldığımız şirketimizi, bugün yüzde 43’e kadar düşürdük. Önümüzdeki 2 yıl içerisinde de 6.5 ila 8 milyar TL tutar aralığındaki yatırımlarımızla hem bu oranı düşüreceğiz hem de daha kaliteli elektrik vermeye devam edeceğiz” dedi.

Şirketin Diyarbakır’daki merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Arvas, “21 dağıtım şirketi arasında, enerji tüketimi açısından İstanbul’un ardından en çok enerji tüketen elektrik şirketi konumundayız. 2013 yılında 2 bin 600 civarı personelle aynı aboneye hizmet verirken bugün itibarıyla 7 bin 500 personel ve 1900 araçla hizmet sunuyoruz. Personelimizin 4’te 3ü saha operasyonlarında görev alıyor” dedi.

Dicle Elektrik’in enerji israfının önüne geçmesi için akıllık şebeke uygulaması başlattığını dile getiren Yaşar Arvas, “Hali hazırda ülkemizdeki tüm akıllı şebekelerin yaklaşık yarısına sahibiz. Abonelik işlemlerinin uzaktan yapılmasına imkan sağlayacak sistemleri entegre ediyoruz. 2,2 milyon abonemizin 1. 1 milyonunda bunu gerçekleştirebildik.

Akıllı şebeke dönüşümü ile toplamda 11.400 MWH kaçak elektrik tüketiminin önüne geçtik. Böylece tüketimde tasarruf sağlamanın yanında ülkenin kaynaklarının etkin kullanılmasına ve ekonomiye doğrudan katkı sağladık. Ekonomiye toplam katkı 10 yılda 28 Milyar Türk Lirası olarak gerçekleşti” dedi.

123 bin çiftçiye hizmet

Şirketin bağlı bulunduğu Dicle Elektrik Perakende Satış A.Ş (DEPSAŞ Enerji) Genel Müdürü Murat Karagüzel ise 16 milyon dekar ekili tarımsal alanda, 123 bin kayıtlı çiftçinin üretim yaptığını ifade etti. Karagüzel, "Çiftçilerimizin yaklaşık 65 bini tarımsal faaliyetlerini sulama yaparak sürdürüyor.

Sulanan 8 milyon dekar alanın 5.6 milyon dekarında elektrik enerjisi kullanılarak üretim yapılıyor. Sulama birlikleri sahalarında ekilen alanın yaklaşık yüzde 65’i elektrik enerjisi kullanılarak sulanıyor" dedi.