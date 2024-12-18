20 milyon dolara yakın finansman... Türk Agave Games'in Find the Cat oyununa Seri A'da büyük ilgi!

Türk oyun şirketi Agave Games, başarılı mobil oyunu Find the Cat ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Şirket, Seri A yatırım turunda 18 milyon dolar yatırım topladığını duyurdu. Bu fon, Agave Games'in ekip kurma sürecine ve gelecek yıl piyasaya süreceği yeni oyunlar için kullanılacak. Şirket, önümüzdeki yıl en az iki yeni oyunla piyasaya çıkmayı hedefliyor.

Agave Games'in en popüler oyunu Find the Cat, Ağustos ayında piyasaya sürülmesinin ardından sadece bir çeyrekte 10 milyon indirmeyi geçerek büyük bir başarıya imza attı. Bir yatırımcı, Agave Games'i "bir sonraki Tripledot" olarak tanımlayarak, şirketin büyüme potansiyeline olan güvenini vurguladı.

Seri A yatırım turu, Felix Capital, Balderton Capital ve E2VC gibi büyük yatırım firmalarının katılımıyla gerçekleştirildi. Bu firmaların Agave Games'in önceki yatırımcıları arasında yer aldığı belirtiliyor. Balderton Capital, Agave'nin tohum turuna da liderlik etmişti. Ayrıca, Tripledot Studios'un kurucu ortağı Akın Babayigit de bu yatırım turuna katılanlar arasında yer aldı.

Agave Games, bugüne kadar toplamda 25,5 milyon dolar yatırım topladı ve değerlemesi yaklaşık 100 milyon dolara ulaştı. Türkiye'nin en büyük oyun girişimlerinden biri haline gelen Agave, Zynga'nın 2020'de 1,8 milyar dolara satın aldığı Peak Games'in ardından hızla büyüyen oyun sektöründe önemli bir oyuncu olma yolunda ilerliyor.