20 milyon varyant test kiti için ihale açıldı

Devlet Malzeme Ofisi, 20 milyon SARS COV-2 varyant tespit kiti ve aynı miktarda viral nükleik asit ekstrakte edici ve koruyucu taşıma sıvısı alımı için ihale açtı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, söz konusu ürünlerin açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınmasına yönelik ihaleye 22 Eylül'e kadar teklif verilebilecek.

Türkiye'de 2 kişide Mu varyantı tespit edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 2 kişide COVID-19 Mu varyantının tepit edildiğini açıklamıştı.

Bakan Koca, "Yeni varyantları engelleyecek çözüm, aşı programının dünya ölçeğindeki başarısıdır. Aşılama oranının düşük olduğu ülkelerde virüs kolaylıkla mutasyona uğramakta, oradan tüm dünyaya yeniden yayılmaktadır. Bize düşen, başarılı şekilde sürdürdüğümüz aşı programını toplumsal bağışıklıkla sonuçlandırmaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Aşıya karşı dayanıklı olabilir

Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamada "Mu varyantının geçirdiği mutasyonlar virüsün aşılara daha dayanıklı hale getirebilir. Fakat Beta varyantında da olduğu gibi bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerekiyor” açıklamasında bulunmuştu.

ABD’de Ulusal Sağlık Enstitüsü Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi Direktörü Dr. Anthony Fauci de Mu varyantının aşılardan kaçabilecek mutasyonlara sahip olduğunu ifade etmişti.